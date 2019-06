Pokémon Masters, para iOS e Android, é adiantado e ganha mais detalhes

No mês passado, comentamos aqui o anúncio de uma leva de novos títulos e produtos da franquia Pokémon — vários deles baseados ou presentes em plataformas móveis, como o iOS e o Android; um dos jogos anunciados, Pokémon Masters, foi prometido para o fim do ano sem muitos detalhes. Agora, a coisa mudou: a Pokémon Company adiantou o lançamento do jogo e compartilhou várias informações sobre ele.

O jogo está sendo criado em parceria com a DeNA, responsável por outros títulos móveis da Nintendo, como Fire Emblem Heroes. Segundo a Pokémon Company, teremos uma experiência diferente daquela comum nos jogos da franquia: aqui, a ideia será focar nos treinadores dos Pokémons, com jogadores formando equipes de três integrantes e disputando com outros trios baseados em inteligência artificial.

Os treinadores em questão são personagens de jogos e animes presentes e passados do mundo Pokémon, como Misty e Brock, e o jogo se passará num cenário inédito para a franquia: uma ilha artificial conhecida como Pasio, onde, segundo os desenvolvedores, as regras para as batalhas são diferentes dos outros lugares do universo ficcional da série.

As batalhas, aqui, serão de três contra três e em tempo real, com jogadores desferindo golpes simultaneamente — uma barra de energia mede a vitalidade dos combatentes. O jogador controla as três duplas (treinador e Pokémon) ao mesmo tempo, e os pares são indissociáveis: cada treinador tem uma criaturinha associada a ele. Ou seja, não teremos a tradicional captura de Pokémons, mas você poderá recrutar outros treinadores ao longo do jogo.

Pokémon Masters será lançado no iOS e no Android em algum momento do verão do hemisfério norte (até setembro, portanto) e poderá ser jogado gratuitamente, com compras internas para aprimorar a experiência de jogo. Não se sabe ainda se o lançamento será global ou em fases, como tem sido a regra com os títulos da franquia — aguardemos.

via MacRumors