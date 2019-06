Semanalmente, nosso moderador Ramon Nicotari seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui. Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral. Vamos aos links desta semana? […]

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 328ª edição do nosso podcast. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 07:36 – Betas públicas dos novos sistemas operacionais 16:31 – Mostradores exclusivos do Apple Watch Series 4 21:55 – Apple […]