Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 23 a 30 de junho

“Me Chame de Caubói” é mais um vídeo todo filmado com o iPhone XS [atualizado] A Apple publicou hoje mais um vídeo da sua campanha “Filmado com iPhone XS” (“Shot on iPhone XS”), ainda em clima do Mês do Orgulho LGBT. Intitulado “Me Chame de Caubói” (“Call Me Cowboy”), o vídeo teve apoio da Associação Internacional de Rodeio Gay e é narrado pela boiadeira Breana Knight. O Rodeio Gay é […]

Um lote dos novos MacBooks Air tem defeito na placa lógica; Apple fará trocas gratuitas A Apple identificou que um “pequeno número” de novos MacBooks Air (modelo 2018, lançado em outubro do ano passado) pode ter um defeito em sua placa lógica e efetuará trocas gratuitas para todos os consumidores afetados. O lote afetado realmente deve ser bem pequeno, visto que neste caso a Apple nem sequer anunciou um programa […]

Mural MM, edição LXXXI Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXXXI. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]