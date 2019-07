Apple divulgará resultados do seu terceiro trimestre fiscal de 2019 em 30 de julho

A Apple anunciou hoje que divulgará seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre fiscal de 2019 (equivalente ao segundo trimestre do ano) no dia 30 de julho, uma terça-feira, às 18h pelo horário de Brasília.

As previsões oficiais da Apple para o período são de US$52,5-54,5 bilhões em receita, margem bruta entre 37% e 38%, gastos operacionais entre US$8,7 e US$8,8 bilhões, outras receitas/(despesas) de US$250 milhões e uma taxa de impostos de aproximadamente 16,5%.

No mesmo período de 2018, ela divulgou uma receita de US$53,3 bilhões. Ou seja, segundo as previsões da própria Apple, ela tem chance de reverter as quedas anuais que vinham acontecendo (foram duas seguidas, no primeiro e no segundo trimestres fiscais de 2019).

O MacMagazine, como sempre, fará cobertura completa da ocasião.

