Apple estaria planejando mudanças no News+ para compensar receitas abaixo do esperado para editoras

Dos quatro novos serviços anunciados pela Apple em seu evento especial de março passado, apenas o News+ já entrou em operação — e, desde então, continua restrito aos Estados Unidos e ao Canadá, somente.

A recepção inicial pareceu positiva, mas não demorou a surgirem as primeiras reclamações referentes ao modelo de negócios estabelecido pela Maçã. E, de fato, parece que a receita que tem entrado para editoras está bem abaixo do esperado pela Apple.

Mesmo tendo sido lançado há tão pouco tempo, a Apple já está planejando mudanças no News+ para compensar essa performance aquém do esperado. Em uma reportagem do Business Insider , um representante anônimo de uma editora afirmou que sua receita estava na casa de um décimo(!) do que a Apple havia prometido na época das negociações.

Em análises feitas pela Apple em parceria com essas editoras, descobriu-se que uma das fontes desse problema teria a ver com a própria interface do Apple News — que mescla conteúdos gratuitos com o novo serviço pago News+. Isso estaria confundindo usuários, dizem.

Há também relatos de que a experiência com o serviço como um todo ainda requer certos “polimentos”, indicando que ele foi lançado sem atingir o padrão de qualidade esperado de produtos Apple.

Algumas das editoras que já participavam antes do Texture — serviço adquirido pela Apple e que foi a origem do News+ — indicam que sua receita média não mudou, o que pode ser visto de duas formas. Por um lado, seria péssimo que essa receita tivesse caído (então são boas notícias); por outro, a força da Apple era praticamente “certeza” de um aumento nas receitas (o que não aconteceu).

Olhando para esse cenário, é até melhor mesmo que o Apple News+ tenha sido lançado por enquanto apenas nos EUA e no Canadá. Com isso, a companhia poderá acertar todos os seus ponteiros antes de iniciar uma expansão global.

via MacRumors