Apple já começou a liberar acesso a estações de rádio pela Siri, antes da chegada do iOS 13

Conforme detalhamos nessa matéria, o HomePod (na verdade a Siri do iOS 13, como um todo — funcionando também em iPhones e iPads) ganhará acesso a mais de 100.000 rádios ao vivo em todo o mundo nos próximos meses.

Eis que usuários na Alemanha que estão testando o iOS 13 beta observaram hoje [Google Tradutor] que o recurso já começou a ser liberado antes da hora, provavelmente para garantir de que tudo funcionará a contento no lançamento em setembro/outubro.

Esse suporte da Siri será integrado ao iHeartRadio, ao Radio.com e ao TuneIn, suportando estações do mundo todo. Não sabemos ainda quantas/quais estarão dentro, aqui no Brasil.

Os primeiros relatos são de que a coisa está funcionando muito bem, com ótima qualidade de áudio.

Benjamin Mayo também observou adições interessantes na página do iOS 13, no site da Apple:

I missed that Apple has updated the HomePod page with details of the fall software. Multi-user will support up to 6 different voices. Music handoff shows up like a notification. https://t.co/v3qVMiGPcJ pic.twitter.com/LxJadV8rnw

— Benjamin Mayo (@bzamayo) 1 de julho de 2019