Apple terá shows musicais em 7 lojas nos EUA e na Europa

Aos órfãos do iTunes Apple Music Festival, temos uma novidade bem legal, como divulgou o MacGeneration [Google Tradutor].

Ainda que não seja nada grandioso e parecido com o falecido festival de músicas promovido por muito tempo pela Maçã, a empresa anunciou o “Up Next Live”: uma nova série de shows ao vivo os quais serão realizados em algumas Apple Stores espalhadas pelo mundo.

7 artistas em movimento. 7 cidades. 7 performances inesquecíveis.

Neste verão [do hemisfério norte], sete das mais brilhantes estrelas em ascensão da música farão shows íntimos no fim do dia em sete Apple Stores famosas em todo o mundo. Todos os artistas são graduandos do programa “Up Music”, do Apple Music; alguns estão à beira do sucesso massivo, enquanto outros já o alcançaram. De qualquer forma, você nunca mais os verão se apresentarem assim novamente.