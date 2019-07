Equipe feminina australiana de críquete usa Apple Watches para melhorar seu desempenho

Vira e mexe a gente fala que o Apple Watch é a bola da vez entre os dispositivos da Maçã. Ainda assim, alguns duvidam do potencial do relógio e de como ele realmente pode ser importante, ultrapassando a barreira de ser um mero gadget de notificação e de monitoramento “básico” da saúde.

Pois veja só essa história compartilhada pela Apple: a equipe feminina de críquete da Austrália está usando o Apple Watch e um aplicativo de monitoramento de atividades do Instituto Australiano de Esportes para otimizar o treinamento da equipe, reduzir o risco de lesões e melhorar o desempenho.

Pelo app, a equipe rastreia e compartilha suas atividades diárias, permitindo que os técnicos monitorem e modifiquem a carga de trabalho com base em métricas incluindo carga de treinamento, frequência cardíaca, dados de sono e até mesmo humor! O painel que o app oferece em tempo real dá visão da carga de trabalho e da capacidade de treinamento, possibilitando modificações significativas para melhorar as perspectivas de uma jogadora — mesmo de longe, durante os períodos que elas estão viajando.

“O Apple Watch fornece dados altamente precisos e instantâneos, o que nos ajudou a superar os desafios anteriores, nos quais os dados das jogadoras chegavam muito tarde para serem aproveitados. Agora podemos analisar os dados das jogadoras em tempo real e colocar as intervenções em prática para gerenciar a fadiga e mitigar o risco de lesões”, disse David Bailey, técnico de desempenho. “Com a equipe usando o Apple Watch e compartilhando as atividades, percebemos que as jogadoras se tornam mais responsáveis ​​e engajadas no processo de treinamento, mais motivadas pelos dados e se divertem mais ao longo da jornada.”



“Sempre soubemos que velocidade, amplitude e precisão seriam essenciais se os dados fizessem diferença no desempenho de uma equipe”, disse Ian Morrow, gerente de projetos de tecnologia aplicada e inovação do Instituto Australiano do Esporte (responsável pelo app). “Também sabíamos que poderíamos obter benefícios de desempenho por termos atletas obcecadas por seus dados, e o Apple Watch nos ajudou a fazer isso. A capacidade do IAE de utilizar os poderosos sensores do Apple Watch nos deu a oportunidade de cumprir nossa ambição de inovar no gerenciamento de desempenho e criar algo literalmente revolucionário.”

Esse monitoramento durante o período de treinamento acabou fazendo com que algumas jogadoras utilizassem o relógio também fora do campo, a fim de ter uma visão mais abrangente do dia. Sem falar, é claro, na disputa interna que acontece entre as jogadoras para ver quem é a grande campeã dos desafios internos.

“Dentro dos esportes de elite, muitas vezes não há grandes diferenças ou margens entre os melhores times do mundo, então ser preciso e orientado por insights da maneira que você treina pode fazer uma grande diferença quando você está em campo”, disse Meg Lanning, capitã da equipe australiana. “Os dados não são apenas motivadores de uma perspectiva pessoal, podem criar uma vantagem competitiva também. Usar um dispositivo tão pessoal quanto o Apple Watch permitiu que todos na equipe se comuniquem melhor e se apropriem da sua própria preparação de treinamento, dando a elas uma compreensão clara do que estão fazendo e por quê. É brilhante.”

Essa não é a primeira e não será a última vez que vemos histórias como essas envolvendo o Apple Watch.