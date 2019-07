Fundação OpenID aponta possíveis falhas no “Sign in with Apple”

Apple terá shows musicais em 7 lojas nos EUA e na Europa Aos órfãos do iTunes Apple Music Festival, temos uma novidade bem legal, como divulgou o MacGeneration [Google Tradutor]. Ainda que não seja nada grandioso e parecido com o falecido festival de músicas promovido por muito tempo pela Maçã, a empresa anunciou o “Up Next Live”: uma nova série de shows ao vivo os quais serão […]

Eddy Cue: Apple TV+ focará na qualidade, e não em quantidade de produções Estamos nos aproximando do lançamento do Apple TV+, a plataforma de streaming de vídeo com conteúdos originais da Maçã que concorrerá com algumas gigantes do mercado, como a Netflix. Apesar disso, a Apple não deverá apostar em inúmeras produções para ganhar expressividade nesse terreno, de acordo com seu vice-presidente sênior de softwares e serviços, Eddy […]

Apple já começou a liberar acesso a estações de rádio pela Siri, antes da chegada do iOS 13 Conforme detalhamos nessa matéria, o HomePod (na verdade a Siri do iOS 13, como um todo — funcionando também em iPhones e iPads) ganhará acesso a mais de 100.000 rádios ao vivo em todo o mundo nos próximos meses. Eis que usuários na Alemanha que estão testando o iOS 13 beta observaram hoje [Google Tradutor] […]