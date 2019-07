Tim Cook chama de “absurda” reportagem sobre saída de Jony Ive da Apple

Ainda hoje nós publicamos um artigo com base numa reportagem do Wall Street Journal o qual comenta que Jony Ive estava mesmo com a cabeça fora da Apple há algum tempo. No artigo, o WSJ chegou a comentar que Tim Cook teve que ser mais enérgico em dado momento para que o famoso designer “restaurasse suas responsabilidades diárias” após não ter dado basicamente nenhuma bola para a criação do iPhone X, chegando a faltar algumas reuniões.

É claro que essa história não passaria batida pela Apple. O CEO da empresa tratou de negar veementemente tais afirmações do jornal. Em um email para o jornalista Dylan Byrers (repórter sênior de mídia da NBC News), o chefão da Maçã disse:

A história é absurda. Muitas reportagens e, certamente, as conclusões não combinam com a realidade. Em um nível básico, mostra uma falta de compreensão sobre como a equipe de design funciona e como a Apple funciona. Ela [a matéria] distorce relacionamentos, decisões e eventos ao ponto de simplesmente não reconhecermos a empresa que ela pretende descrever.

Isso, contudo, não fez o WSJ titubear: em comunicado à NBC News, Colleen Schwartz (vice-presidente sênior de comunicações do jornal) disse que mantém tudo sobre as histórias publicadas.

Aproveitando a oportunidade, Cook também enalteceu o equipe de design que ficará responsável pelos próximos lançamentos da companhia (afinal, a bola agora está com eles):

A equipe de design é incrivelmente talentosa. Como Jony disse, eles estão mais fortes do que nunca e tenho total confiança de que eles vão prosperar sob a liderança de Jeff, Evans e Alan. Sabemos a verdade e sabemos as coisas incríveis que eles são capazes de fazer. Os projetos em que eles estão trabalhando vão explodir a sua cabeça.

Algo me diz que esse tipo de história (e futuros declarações como essa da Apple) não vão parar por aí…

via 9to5Mac