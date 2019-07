Apple abrirá novas lojas em Singapura e Nashville; reforma em Bondi Junction é finalizada

Mais uma semana, mais uma leva de novidades para Apple Stores ao redor do mundo! Vamos dar uma olhada nelas?

Singapura

A Maçã já tinha dado sinais de que expandiria sua presença na cidade-estado do sudeste asiático, mas agora o anúncio é oficial — e para breve: a Apple Jewel Changi Airport será inaugurada no próximo dia 13 (sábado), às 10h (horário local).

Como vocês certamente perceberam pelo nome da loja, esse é o primeiro estabelecimento comercial da Apple localizado em um aeroporto; por outro lado, o Jewel Changi Airport está longe de ser um aeroporto comum. De fato, ele representa uma expansão do tradicional Changi Airport (que, por sua vez, foi eleito o melhor aeroporto do mundo por 7 anos consecutivos!) com mais de 200 lojas, restaurantes, atrações turísticas, instalações de arte e um hotel — lugar onde uma loja da Apple, sem dúvidas, se sentirá em casa.

O 25TechGeek compartilhou algumas imagens do espaço onde localizar-se-á a futura loja — vejam como são impressionantes os seus arredores:

Não há ainda, informações ou fotos do interior da loja, mas é de se esperar que ela traga todos os ambientes e elementos tradicionais das construções recentes da Maçã, como a ambientação com vegetação interna e o telão do Today At Apple — que, aliás, é um sucesso na Apple Orchard Road (primeira loja da Maçã em Singapura) e deverá ser muito popular nessa, também. De qualquer forma, já sabemos que a loja será enorme:

This is where Apple is located on L2 at Jewel Changi Airport. It’s a massive space that has been covered by a gray temporary wall since the airport opened pic.twitter.com/Ap50rbMMro — Michael Steeber (@MichaelSteeber) June 27, 2019

É aqui que a Apple fica no L2 do Jewel Changi Airport. É um espaço enorme que estava coberto por uma parede cinza temporária desde que o aeroporto abriu.

Incrível, não?

Nashville

Hoje, a Apple tem duas lojas nos subúrbios de Nashville, capital do estado americano do Tennessee — no centro da cidade, nada de presença oficial da Maçã. Isso, entretanto, deverá mudar em breve: a empresa poderá se instalar no mais novo empreendimento comercial da cidade, batizado de Fifth + Broadway.

Como informou o Nashville Post, documentos relacionados à construção do empreendimento foram enviados recentemente à prefeitura de Nashville e, entre os renders incluídos no projeto, temos um espaço que se assemelha bastante à cara tradicional de uma Apple Store, com as enormes paredes de vidro, a planta aberta, a cobertura em madeira e as paredes internas revestidas com placas de calcário.

Como já havia rumores de que a Maçã estaria planejando uma loja no Fifth + Broadway, é bem provável que as imagens sejam realmente correspondentes a um futuro espaço de varejo da empresa. Para engrossar os rumores, o estúdio de arquitetura ligado ao projeto é o Woods Bagot, que já desenvolveu uma série de Apple Stores — incluindo a renovação da Apple Palo Alto e a expansão da Apple ifc mall.

Por enquanto, a Maçã não se pronunciou oficialmente sobre as notícias — e, considerando que o projeto ainda é preliminar e pode levar mais dois anos(!) para ser concluído, é salutar que esperemos sentados por novidades.

Bondi Junction

Por fim, como informamos mês passado, a Apple Bondi (em Bondi Junction, subúrbio de Sydney, Austrália) reinaugurou no último dia 29 após alguns meses em reforma. E que reforma: um leitor do 9to5Mac compartilhou fotos da loja renovada com o site e revelou dois belos paredões verdes, com vegetação do piso ao teto, no fundo da loja — os primeiros do tipo numa Apple Store!

As paredes, de quase 10 metros, contêm mais de 7.000 plantas mantidas por um sistema personalizado de irrigação; o posicionamento das espécies é baseado na necessidade de cada planta de receber mais ou menos luz solar — os organismos mais necessitados ficam mais próximos da clarabóia da loja e podem ser substituídos individualmente sem maiores dificuldades.

No mais, a reforma da loja inclui — como esperado — o telão e as banquetas para as experiências do Today At Apple; de resto, a loja manteve-se mais ou menos como era anteriormente. Ficou ótimo, não?

