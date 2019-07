Apple lança terceiras versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13

Até que demorou um pouco, mas aqui estamos: a Apple lançou agora há pouco as terceiras versões beta do iOS 13 (compilação 17A5508m ), do iPadOS 13 (mesma compilação), do macOS Catalina 10.15 ( 19A501i ), do tvOS 13 ( 17J5515e ) e do watchOS 6 ( 17R5521e ).

Temos ainda, nessa leva de atualizações, a terceira versão de testes do Xcode 11 (compilação 11M362V ).

Essas são as primeiras versões dos sistemas lançadas após a Apple iniciar o programa de testes públicos delas (exceto o watchOS 6, que não pode ser testado pelo público em geral). Ou seja, é de se esperar que a Maçã tenha polido um pouco mais as pontas dos sistemas aqui e ali — isso, entretanto, só será descoberto quando vocês puserem as mãos nas novas versões e contarem aqui o que estão achando.

Lembrando que nós explicamos, nesse post, como você pode fazer o downgrade de uma versão beta do sistema caso não esteja gostando da experiência — de qualquer forma, a melhor opção é sempre esperar para atualizar quando as versões finais forem lançadas (lá para setembro, provavelmente).

Por enquanto, as terceiras versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15 e do tvOS 13 ainda não estão disponíveis no Apple Beta Software Program — nós, claro, avisaremos assim que isso acontecer.