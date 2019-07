Apple poderá lançar iPhone com Touch ID sob a tela na China

Diferentemente de 2017, quando a Apple lançou o iPhone X com Face ID e os modelos 8/8 Plus com o Touch ID, no ano passado a companhia apresentou uma linha de dispositivos (XS, XS Max e XR) equipada exclusivamente com a sua tecnologia de reconhecimento facial.

Ainda que isso pudesse sugerir a dominação do Face ID, um novo artigo do Global Times indica que a Apple poderá voltar a adotar a tecnologia do Touch ID em futuros iPhones, mas talvez apenas em dispositivos que serão vendidos na China.

De acordo com o jornal, a Apple deverá lançar uma versão especial do iPhone exclusivamente por lá para tentar reverter o declínio das vendas (e do seu lucro) no mercado chinês, as quais foram agravados pelas pressões da longa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Há, no entanto, um porém: a adoção do Touch ID não seria exatamente igual àquela presente nos iPhones 8/8 Plus ou anteriores; na realidade, a Apple seguiria alguns rumores antigos sobre implementar o leitor de impressão digital sob a tela do gadget, de forma integrada.

Até dois anos atrás, esse rumor foi negado pelo vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple, Dan Riccio, mas nada indica que desde então a companhia possa ter decidido ressuscitar a ideia.

O maior motivo para essa substituição e nova adoção do Touch ID é, segundo fontes da cadeia de fornecedoras da Apple, “reduzir custos”. Segundo um representante de uma montadora chinesa, um emissor de luz infravermelho estruturado (o principal componente do Face ID) custa centenas de yuans (moeda da China), o que a Apple pode pagar sem dificuldade, mas isso reduz ainda mais os seus lucros.

Como destacado pelo 9to5Mac, se o propósito de remover o Face ID é justamente reduzir os custos de produção — logo, o valor de venda do aparelho — também parece contraditório que a substituição seja feita por uma tecnologia avançada do Touch ID que vai sob o display do iPhone, o que certamente deve custar bem caro.

Real ou não, o fato é um aparelho assim não seria lançado já neste ano, de acordo os analistas; entre eles, o próprio Ming-Chi Kuo disse que os iPhones deste ano contarão com o Face ID e uma câmera frontal melhorada. Outra grande mudança nos próximos dispositivos provavelmente será na câmera, que deverá possuir até três lentes e um design quadrado um pouco maior.