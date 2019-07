Catalina traz Utilitário de Slots de Expansão de volta ao macOS

Você lembra do Expansion Slot Utility (Utilitário de Slots de Expansão)? O app nativo do OS X era destinado a usuários do antigo Mac Pro e permitia a configuração das placas de expansão PCI-Express nos slots da máquina — de forma que você podia, por exemplo, atribuir mais largura de banda a um dos slots (que estivesse abrigando uma placa gráfica, por exemplo) em vez de deixar o sistema realizar a distribuição automaticamente.

O utilitário, entretanto, foi descontinuado há mais de uma década, quando a Apple lançou modelo de 2008 do Mac Pro — aquela máquina, ao contrário das suas antecessoras, tinha slots com funções pré-especificadas, em vez de aberturas modulares para quaisquer componentes. Agora, com o vindouro lançamento do novo Mac Pro, o Expansion Slot Utility está de volta.

O desenvolvedor Steve Moser descobriu, fuçando a segunda versão beta do macOS Catalina 10.15, que o utilitário será realmente reintegrado ao sistema na sua nova versão. Isso já era esperado: o Mac Pro de 2019, afinal de contas, traz oito slots de expansão configuráveis.

Como o utilitário é compatível somente com o novo Mac Pro e o computador ainda não foi lançado, ainda não é possível abri-lo para explorar suas possibilidades. O intrépido desenvolvedor Guilherme Rambo, entretanto, conseguiu transpassar algumas dessas limitações para tirar alguns detalhes sobre o novo-velho aplicativo:

Expansion Slot Utility in macOS Catalina, for the new Mac Pro pic.twitter.com/SL0YHS50id — Guilherme Rambo (@_inside) July 1, 2019

Utilitário de Slots de Expansão no macOS Catalina, para o novo Mac Pro.

Pelas imagens capturadas por Rambo, será possível, como antes, ativar a configuração automática para os slots ou atribuir largura de banda manualmente a cada um deles. O utilitário também é capaz de avisar o usuário quando uma das placas de expansão não estiver apresentando máxima performance, dando dicas de como consertar esse problema (seja atribuindo mais largura de banda a ela ou movendo-a para outro slot dentro da máquina).

Taí: mais uma razão para ficarmos tristes por não termos US$6 mil para gastar na maquininha.

via 9to5Mac