FCC homologa modelo misterioso de MacBook Pro

A Apple atualizou os MacBooks Pro há menos de dois meses, o que — teoricamente — poderia indicar que a linha passaria um tempinho (um ano, no mínimo) sem receber novidades. Rumores recentes, entretanto, sugerem que a história pode não ser bem essa: há poucos dias, falamos sobre a possibilidade de a Maçã lançar o especulado modelo de 16 polegadas, com tela OLED, ainda em 2019.

Agora, uma aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (Federal Communications Commission, ou FCC) deu mais uma indicação de que veremos novidades entre o ninho dos MacBooks Pro até o final do ano — embora não necessariamente relacionadas ao suposto modelo de 16 polegadas.

O órgão de regulamentação aprovou nesta semana o lançamento de um novo modelo do MacBook Pro, de código A2159 . Ele não corresponde a nenhum modelo da máquina vendido atualmente, mas bate com um dos modelos registrados recentemente na Comissão Econômica da Eurásia (Eurasian Economic Commission, ou EEC).

As informações adicionais sobre o computador misterioso são escassas, o que poderia indicar que estamos falando, de fato, do aguardado modelo de 16 polegadas. Uma detalhe, entretanto, aponta para outra direção: como evidenciado por um usuário do Reddit, as inscrições na parte de baixo do futuro MacBook Pro trazem as informações energéticas “20.3V – 3A Max”, o que corresponde a uma capacidade de carregamento de 61W — semelhante à dos MacBooks Pro de 13 polegadas.

Ou seja, o mais provável é que estejamos lidando aqui com um novo MacBook Pro de 13″ com especificações diferentes; o mais sensato seria apostar numa atualização da máquina sem Touch Bar (que, como bem se sabe, ficou de fora das atualizações de maio passado). A não ser, claro, que a Maçã tenha nos planos um portátil de 16″ com tecnologia de bateria e carregamento radicalmente diferente (o que não parece ser o caso).

O curioso é que a documentação referente ao MacBook Pro A2159 sumiu dos registros da FCC pouco tempo após a sua publicação. Normalmente, as aprovações do órgão são emitidas no mesmo dia ou no dia anterior ao lançamento de produtos — ou seja, ou algum funcionário por lá apertou um botão antes da hora, ou a Apple tem um lançamento agendado para os próximos dias. Ficaremos atentos!

