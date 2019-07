Microsoft suspende temporariamente atualização do Windows 10 em Macs antigos

Usuários do Boot Camp, atenção: se o seu Mac é de um modelo anterior a 2012 ou se você está rodando uma versão antiga do utilitário, é provável que você tenha problemas para atualizar o Windows 10 na sua máquina — ao menos por ora.

Explica-se: o update 1903 do Windows 10 foi temporariamente bloqueado pela Microsoft de ser aplicado em Macs antigos ou rodando versões desatualizadas do Boot Camp. Ao tentar fazê-lo, o usuário dará de cara com uma mensagem de erro afirmando que “seu computador tem um driver ou serviço que não está pronto para essa versão do Windows 10”.

A Microsoft não deu muitos detalhes sobre a causa da suspensão, mas afirma que o problema está relacionado ao driver MacHALDriver.sys , que atua como uma camada de compatibilidade entre o Windows e o hardware dos Macs. A empresa disse que, para donos de máquinas de 2012 ou mais novas, uma simples atualização do Boot Camp pode resolver o problema e o update do Windows seguirá normalmente.

Quem tem Macs mais antigos, entretanto, terá de aguardar: a Microsoft está trabalhando em uma solução e estima que corrigirá o problema até o fim do mês.

via MacRumors