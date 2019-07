Promoções do dia na App Store: Swim Out, PDF Reader Pro Edition, Vicinity e mais!

Apple lança terceiras versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13 Até que demorou um pouco, mas aqui estamos: a Apple lançou agora há pouco as terceiras versões beta do iOS 13 (compilação 17A5508m), do iPadOS 13 (mesma compilação), do macOS Catalina 10.15 (19A501i), do tvOS 13 (17J5515e) e do watchOS 6 (17R5521e). Temos ainda, nessa leva de atualizações, a terceira versão de testes do Xcode […]

Xiaomi é acusada de copiar os Memojis da Apple e nega veementemente Há alguns dias, o site Gizmochina divulgou que a fabricante de smartphones chinesa Xiaomi planeja lançar o seu próximo dispositivo, o CC9, com uma nova versão do Mimoji. Acho que já deu para perceber do que isso se trata, não é? Além do nome comercial parecido, o recurso de caracterização de humanoides da Xiaomi é […]