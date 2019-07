Shazam ganha atalho no macOS; YouTube, Spotify Stations e Commander One são atualizados

Alguns aplicativos para iOS e macOS foram atualizados recentemente com novidades e melhorias — que são, é claro, sempre muito bem-vindas. Vejamos o que há de novo:

Shazam

O serviço de descoberta de músicas adquirido pela Apple ganhou um novo atalho de teclado no Mac para que você possa inicializá-lo rapidamente, caso você não goste ou não utilize o ícone do app na barra de menus.

Portanto, ao escutar uma música que você deseja identificar, basta pressionar as teclas Option + Command + S para o Shazam começar a ouvir.

É possível personalizar esse atalho nos ajustes do macOS; para isso, abra as Preferências do Sistema » Teclado » Atalhos e configure-o da forma que quiser.

Nessa atualização, ainda, o app ganhou suporte ao idioma turco.

YouTube

O Google deu um carinho especial às recomendações de canais e vídeos na atualização mais recente do YouTube, fornecendo ainda mais opções para os usuários personalizarem o que não querem ver na página inicial do app.

Entre as novidades, o YouTube adicionou a opção “Não recomendar o canal” aos vídeos que aparecem na aba “Início” do app; normalmente, essa tela exibe sugestões de vídeos que você poderá gostar, contudo, pode ser que você não queira ver o conteúdo de determinado canal.

Com o novo recurso, basta tocar np botão de três pontos (localizado no canto direto abaixo de um vídeo) para expandir o menu de opções e selecionar a opção para não receber sugestões daquele canal. Segundo o YouTube, essa opção está disponível no app para iOS e Android e, em breve, na web.

Ademais, a plataforma está adicionando ainda mais informações sobre as recomendações de vídeos no seu aplicativo para iOS. Assim, usuários de iPhones e iPads podem visualizar, logo abaixo dos vídeos sugeridos, um box indicando quem assistiu àquele conteúdo e porque ele está sendo exibido para você. Usuários do Android também poderão ver essas informações daqui a um tempo.

Outra novidade, já disponível no app do YouTube para o sistema operacional móvel do Google (e em breve no iOS), é a opção de explorar tópicos e vídeos relacionados com mais facilidade: isso é feito por meio de uma nova barra localizada no topo da página inicial ou logo abaixo de um vídeo em reprodução, que exibe diversas categorias de vídeos. O novo menu também estará disponível na web em breve.

Spotify Stations

O app do Spotify dedicado a estações de rádio foi atualizado, nesta semana, com suporte ao CarPlay. Com isso, é possível controlar a reprodução do serviço diretamente da unidade multimídia dos carros compatíveis com o sistema veicular da Maçã, em vez de usar o iPhone.

Após o lançamento do app em janeiro de 2018, o serviço só aterrissou no iOS no começo deste ano e ainda está disponível apenas em dois países: Estados Unidos e Austrália. Isso significa que a novidade não pode ser acessada aqui, no Brasil, por enquanto. Entretanto, quando o Spotify ampliar a disponibilidade do app, certamente ele também será compatível com o CarPlay por aqui.

Commander One

O gerenciador de arquivos Commander One chegou à sua segunda versão com diversas melhorias. Entre elas, a partir de agora é possível abrir e editar documentos armazenados em ainda mais servidores online (como o Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc.) no Mac. Além disso, o usuário pode criptografar arquivos armazenados nessas plataformas pelo app.

Para casar bem com o macOS Mojave, a Eltima, desenvolvedora do software, adicionou suporte ao Modo Escuro e ainda mais opções de personalização do emulador do Commander One (similar ao app Terminal do macOS) para os usuários mais avançados.

A versão 2.0 do Commander One ainda não foi disponibilizada na Mac App Store. Contudo, é possível baixá-la ou adquirir a versão PRO do software (por US$30 na versão individual) no site da Eltima.

via 9to5Mac