Xiaomi é acusada de copiar os Memojis da Apple e nega veementemente

Até que demorou um pouco, mas aqui estamos: a Apple lançou agora há pouco as terceiras versões beta do iOS 13 (compilação 17A5508m), do iPadOS 13 (mesma compilação), do macOS Catalina 10.15 (19A501i), do tvOS 13 (17J5515e) e do watchOS 6 (17R5521e). Temos ainda, nessa leva de atualizações, a terceira versão de testes do Xcode […]