App Moment ganha modo de longa exposição; Infuse, Agenda, iFood e Tripsy são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Moment

O aplicativo de fotografia profissional para iPhones ganhou uma novidade supimpa: um modo de longa exposição (slow shutter) embutido, para que você consiga capturar aquelas imagens artísticas com movimento embaçado (como o traçado das lanternas vermelhas numa estrada ou uma cachoeira em queda contínua) simplesmente segurando o aparelho por alguns segundos.

O recurso é útil, também, para “apagar” pessoas de determinados enquadramentos — quando você quer fotografar uma rua com pouco movimento, por exemplo, basta usar o modo para que o Moment capture o cenário, deixando de fora as pessoas que circulam por ele. É bom notar que o modo de longa exposição funciona melhor com a utilização de um tripé — embora ele não seja estritamente necessário.

O aplicativo traz o modo de longa exposição logo na tela inicial, e você pode escolher previamente a duração da captura ou simplesmente deixar o obturador aberto pelo tempo que desejar. Além de salvar a imagem “final”, o Moment salva também o arquivo como uma Live Photo, para preservar os detalhes do momento.

Legal, não?

Infuse

Enquanto isso, o reprodutor de vídeos e formatos multimídias para iOS ganhou duas novidades. A primeira é o suporte às Plex Collections, que trazem, para quem tiver o Infuse conectado a uma biblioteca do Plex, uma série de vídeos (filmes ou episódios de séries, por exemplo) relacionados ao conteúdo sendo assistido.

Além disso, a versão 6.1 simplifica a vida dos espectadores de séries: agora, ao tocar na opção de baixar uma produção, você pode escolher baixar a temporada inteira ou, mais simples ainda, somente os episódios que você ainda não assistiu — o que reduz o tempo de download e economiza espaço no seu dispositivo.

A atualização do Infuse traz ainda outras melhorias, como detecção de taxa de quadros para performance otimizada, suporte melhorado ao HomePod e sincronização aprimorada com o iCloud.

Agenda

Temos novidades também no Agenda, aplicativo que traz uma nova perspectiva para o hábito universal de tomar notas — com ele, você tem uma “linha do tempo de notas” que torna seus afazeres, projetos e ideias muito mais organizados e intuitivos de se navegar.

Na versão 6.0, o aplicativo finalmente está integrado aos Lembretes (Reminders) da Apple — desta forma, você pode adicionar os lembretes gerados no app nativo do iPhone/iPad/Mac às notas do Agenda, controlando-os diretamente pela interface da linha do tempo. Ao adicionar um lembrete a uma nota, o Agenda inclui automaticamente um link para levá-lo de volta ao app original de criação daquele conteúdo.

Além disso, a atualização traz algumas outras melhorias, como novos comandos de texto, uma forma mais fácil de adicionar anexos e lembretes a uma nota, uma renovação da barra de utilidades no teclado, mais rapidez na sincronização com o Dropbox, a possibilidade de linkar várias notas ao mesmo evento no calendário e muito mais.

iFood

A versão 9.8 do indefectível aplicativo de delivery traz, pela primeira vez, um recurso que não tem a ver com entregas: com a opção “Pra Retirar”, você pode fazer um pedido no iFood e retirá-lo no restaurante. A opção, por enquanto, está disponível somente em cidades selecionadas, mas deverá se expandir rapidamente.

Tripsy

Por fim, o aplicativo brasileiro de planejamento de viagens tem boas novidades na sua versão 1.4. Entre elas, temos um app próprio para Apple Watch, o qual permite que você acompanhe os detalhes da sua viagem pelo pulso, trace rotas para o seu próximo destino e inclua informações rápidas do seu planejamento diretamente no mostrador do relógio.

Temos agora, também, integração com os Atalhos da Siri — a assistente pode mostrar sua lista de atividades, o hotel onde você está hospedado ou se hospedará, detalhes da sua próxima atividade ou seu próximo voo. Os comandos têm frases pré-programadas, mas você pode configurar frases personalizadas para o seu tipo de uso, caso queira.

O Tripsy 1.4 traz, por fim, um novo widget para a seção “Hoje” do seu dispositivo, bem como suporte melhorado a links e endereços.