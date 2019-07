Coloque o Dock do macOS na Touch Bar e ganhe mais espaço na sua tela

Você tem um MacBook Pro com Touch Bar? Não vê taaanta utilidade assim na barrinha sensível ao toque? E se eu falar que existe um utilitário capaz de colocar o Dock (aquela barra onde ficam os ícones dos aplicativos do macOS) nela? Nós já falamos do Rocket, que faz isso; agora surgiu outra opção, o Pock.

O grande diferencial do Pock é que, além de poder colocar o Dock na Touch Bar, você também consegue visualizar as músicas ou o que mais você estiver reproduzindo (como podcasts) no momento.

Há também um widget de status (para mostrar ali a data/hora, a rede Wi-Fi conectada ou como está a bateria do seu MacBook Pro) e um widget da Central de Controle (pela qual você pode controlar o brilho da tela e o volume dos alto-falantes) — além, é claro, de manter a tecla Esc sempre ali, disponível.

Por que usar algo assim? Se você quer mais espaço na sua tela, pode ocultar o Dock indo em Preferências do Sistema » Dock e ativando a opção “Ocultar e exibir o Dock automaticamente”.

O Pock permite ainda que você personalize a ordem dos widgets numa boa, deixando tudo do jeito que você mais usa/gosta. O utilitário é gratuito — mas você pode ajudar o desenvolvedor fazendo uma singela doação pelo PayPal. 😉

MacBook Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$ 10.529,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 974,92

Lançamento: 2019

via The Sweet Setup