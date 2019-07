Corel é adquirida pela KKR por mais de US$1 bilhão

Há cerca de seis meses, a gigante do software Corel anunciou a aquisição da Parallels, responsável pelo popular software de virtualização. Nos meses seguintes, a empresa teve um arroubo de inspiração, apresentando várias atualizações para alguns dos seus principais produtos e trazendo o CorelDRAW de volta ao Mac. Agora, a própria Corel foi comprada por outra empresa maior.

Mais precisamente, a aquisição foi feita por uma empresa de capital privado, a americana KKR. A notícia foi antecipada ontem pelo TechCrunch e anunciada oficialmente hoje pela KKR, mas ainda não há informações sobre os valores envolvidos na venda — estima-se, entretanto, que ele ultrapasse US$1 bilhão.

A Corel pertencia, anteriormente, a outra empresa de capital privado, a Vector Capital. A aquisição parece ser do tipo de porteira fechada — ou seja, tudo o que a Corel tem vai junto, incluindo suas instalações e as empresas adquiridas por ela (como a Parallels).

O CEO da Corel, Patrick Nichols, classificou a aquisição como uma oportunidade: “A KKR reconhece o valor das nossas pessoas e as conquistas impressionantes delas, especialmente em termos de nosso compromisso com os consumidores, inovação tecnológica e nossa estratégia de aquisições extremamente bem-sucedida. Com o apoio e a visão compartilhada da KKR, nossa equipe de gerenciamento está animada com as oportunidades que virão para a nossa empresa, nossos produtos e usuários.”

Não sabemos se a aquisição mudará alguma coisa na operação da Corel ou da Parallels — por ora, é de se esperar que tudo continue como sempre foi, mas aguardaremos para ver.