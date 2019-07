Fotos mostram a razão para o recall da bateria de MacBooks Pro

Como vocês provavelmente viram, há duas semanas, a Apple convocou um recall mundial para substituir algumas baterias de MacBooks Pro de 15 polegadas, modelo Retina (comercializados entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017), porque elas poderiam superaquecer e, em alguns casos, até mesmo explodir.

Um pouco depois, trouxemos mais algumas informações sobre o caso, mostrando que a Apple recebeu 27 relatos de superaquecimento por parte de usuários — um número pequeno, mas nem por isso menos preocupante, considerando a magnitude do perigo. Pois bem: recentemente, esse perigo foi mostrado em fotos.

O designer Steve Gagne publicou, em seu perfil no Facebook, um relato com seu MacBook Pro de bateria defeituosa. Gagne estava dormindo quando o computador explodiu e pegou fogo, preenchendo a casa com fumaça; o designer, então, pulou da cama e conseguiu conter o pequeno incêndio a tempo antes que ele tomasse proporções maiores.

O MBP, segundo Gagne, estava fechado, desconectado da energia e em repouso. Pasmem: o designer tinha o hábito de, durante a noite, deixar o computador em cima do sofá ou numa cesta com cadernos e bloquinhos (o que certamente teria causado um incêndio de proporções muito maiores), mas especificamente naquela noite tinha deixado o Mac repousando sobre a sólida superfície da sua mesa de centro. Fica a dica, pessoal: nunca deixem seus computadores em superfícies “macias” ou próximos a objetos inflamáveis.

As fotos publicadas por Gagne dão uma ideia da magnitude do problema:

O designer reforçou a necessidade de todos os donos de MacBooks Pro checarem, nessa página, se o seu computador é afetado pelo recall — basta digitar o número de série e seguir as instruções da Apple. Segurança em primeiro lugar, afinal de contas.

via Cult of Mac