HyperCube é um acessório que recarrega e faz backup de iPhones ao mesmo tempo

Vira e mexe nós comentamos os produtos (sempre bastante úteis) da HYPER, uma marca da Sanho Corporation. Cá estamos nós divulgando outra criação interessantíssima da fabricante: o HyperCube, um pequeno acessório que possibilita recarregar e fazer backup, ao mesmo tempo, de praticamente qualquer dispositivo móvel.

A ideia por trás do produto é bastante simples: basta plugar o cabo USB do seu aparelho (iPhones, iPads e dispositivos Android) em uma das portas do HyperCube, adicionar uma unidade de armazenamento externo (seja ela um cartão microUSB ou um drive USB) na outra porta e conectá-lo a uma tomada (ou notebook, já que os portáteis são capazes de fornecer energia para o acessório).

A mágica acontecerá no novo app do HyperCube para iOS e Android (ainda indisponível), o qual gerenciará todos os backups, permitindo que você acesse fotos, vídeos e outros documentos armazenados no drive USB ou no cartão conectado. Além disso, ao desconectar seu dispositivo do adaptador, o app pausará o backup e o retomará na próxima vez que você conectá-lo novamente, sem nenhuma perda.

Se você precisar de algum arquivo salvo na unidade de armazenamento externo, será possível compartilhá-lo facilmente por meio do app ou pelo próprio HyperCube, ao utilizá-lo como um pendrive para transferir arquivos para um Mac ou PC.

Ainda faltam alguns dias para o projeto no Kickstarter ser encerrado. Até lá, é possível adquirir o HyperCube por US$50 (com frete para o Brasil já incluído). Segundo a HYPER, as primeiras unidades serão enviadas a partir de setembro deste ano.

via 9to5Mac