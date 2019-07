Programe suas escalas, folgas e agenda de trabalho com o app Plantão Escala

Cada vez mais brasileiros trabalham em regime de escala — isto é, fora do esquema tradicional das oito horas diárias, das 9 às 5, com horário de almoço — e, com a flexibilização das leis trabalhistas, a tendência é que esse número cresça ainda mais. Por isso, a utilidade do app Plantão Escala é, hoje, mais forte que nunca.

O aplicativo, desenvolvido pelo brasileiro Marcelo Reis, é totalmente adaptado aos padrões brasileiros de escalas e permite que você programe sua agenda, planeje folgas e plantões, e muito mais — tudo com até um ano de antecedência.

O Plantão Escala é capaz de calcular automaticamente sua agenda de acordo com o seu padrão de escala (12×36 ou 24×72, por exemplo), e também consegue levar em conta os padrões alternados (como 12×24/12×72, muito comuns para policiais militares) ou plantões com dias aleatórios, próprios para profissionais de saúde. Resumindo, a flexibilidade é absoluta para que você forme sua agenda da forma mais rápida possível.

Uma vez calculada sua agenda, o app é capaz de dizer se um determinado dia (com até um ano de antecedência) será dia de trabalho ou folga para você; uma linha do tempo, codificada por cores, exibe seus próximos meses, escalas e dias de folga. É possível, inclusive, atribuir locais e valores de pagamento a cada plantão, para que você tenha uma ideia do seu itinerário e do seu salário ao fim do mês de acordo com a quantidade de horas trabalhadas.

O Plantão Escala é compatível com iPhones e iPads rodando o iOS 11.4 ou superior e pode ser adquirido por R$1,90 na App Store. Vale a pena conferir!