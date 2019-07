Anatel homologa o novo iPod touch

Consumo na App Store foi 80% maior do que no Google Play, no 1º semestre Uma nova pesquisa da Sensor Tower mostra que os gastos com lojas de aplicativos subiram 15,4% no último ano, alcançando gritantes US$39,7 bilhões no primeiro semestre de 2019. Mais uma vez, a App Store abocanhou a maior parcela desse montante, com uma receita de US$25,5 bilhões. O Google Play, por sua vez, arrecadou um total […]

Novidades do iOS 13: FaceTime corrigindo o seu olhar, transferência de dados entre dois iPhones por cabos e mais! A Apple lançou nesta semana as terceiras versões beta dos seus futuros sistemas operacionais, incluindo o iOS 13 e o iPadOS 13. Os desenvolvedores não perderam tempo e já botaram seus dispositivos para funcionar com a nova versão — e, obviamente, algumas novidades foram descobertas. Correção de atenção em ligações do FaceTime Na beta 3 […]

Apple deverá retornar aos teclados tesoura nos MacBooks Air/Pro Aleluia? Após quase quatro anos desde a substituição do mecanismo tesoura — presente nos teclados dos MacBooks Pro (2015 ou anterior) e dos antigos MacBooks Air — para o borboleta, que equipa a atual linha de notebooks da Apple, a companhia deverá abandonar o problemático design que afetou diversas gerações desses computadores, de acordo com […]