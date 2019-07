Consumo na App Store foi 80% maior do que no Google Play, no 1º semestre

Uma nova pesquisa da Sensor Tower mostra que os gastos com lojas de aplicativos subiram 15,4% no último ano, alcançando gritantes US$39,7 bilhões no primeiro semestre de 2019. Mais uma vez, a App Store abocanhou a maior parcela desse montante, com uma receita de US$25,5 bilhões.

O Google Play, por sua vez, arrecadou um total de US$14,2 bilhões, um aumento de 19,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do inchaço das receitas, as primeiras instalações de apps caíram 1,4% nos seis primeiros meses do ano, totalizando 56,7 bilhões de downloads.

A Maçã, no entanto, ainda não conseguiu se recuperar do baque enfrentado na China no fim do ano passado (que se estendeu para o começo desde ano), quando as vendas de gadgets no país foram seriamente afetadas.

Dessa forma, ainda que os downloads na App Store tenham voltado a subir nos três meses passados, para aproximadamente 7,4 bilhões de downloads, a queda no período anterior foi suficiente para arrastar o avanço na primeira metade deste ano.

O Facebook se manteve no Top 3 dos softwares mais baixados no mundo com o seu aplicativo próprio, o Messenger e o WhatsApp. O app de compartilhamento de vídeos TikTok voltou a ficar em terceiro, à frente do Instagram, após o número de novos usuários subir cerca de 28%, apesar da remoção do título da App Store indiana em abril passado.

Quanto aos apps mais lucrativos, o Tinder levou a melhor com uma bilheteria de aproximadamente US$497 milhões em ambas as maiores lojas de aplicativos, seguido pela Netflix, com uma receita de US$400 milhões — uma queda representativa com relação ao lucro obtido no ano passado, quando decidiu remover a opção de assinatura interna no seu app para iOS.

Os gastos com jogos, por sua vez, aumentaram 11,3% no primeiro semestre, atingindo US$29,6 bilhões na App Store e no Google Play. A receita da loja da Maçã com games, especificamente, cresceu 7,8% (US$17,6 bilhões), enquanto o Google viu um crescimento de 16,8% (US$12 bilhões).

O título mais lucrativo continuou sendo o game Arena of Valor, da Tencent, que arrecadou mais de US$728 milhões (sem contar as lojas de terceiros do Android dentro da China). Enquanto isso, Fate/Grand Order, da Sony Aniplex, subiu para o segundo lugar com US$628 milhões, tomando a posição de Monster Strike, que lucrou aproximadamente US$566 milhões no último semestre.

via TechCrunch