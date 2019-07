Novidades do iOS 13: FaceTime corrigindo o seu olhar, transferência de dados entre dois iPhones por cabos e mais!

A Apple lançou nesta semana as terceiras versões beta dos seus futuros sistemas operacionais, incluindo o iOS 13 e o iPadOS 13. Os desenvolvedores não perderam tempo e já botaram seus dispositivos para funcionar com a nova versão — e, obviamente, algumas novidades foram descobertas.

Correção de atenção em ligações do FaceTime

Na beta 3 do iOS 13, a Apple adicionou um recurso, digamos, bem futurístico para garantir que você esteja sempre olhando para a câmera do dispositivo durante as ligações em vídeo do FaceTime.

Chamada de FaceTime Attention Correction (algo como “Correção de Atenção do FaceTime”), a opção usa uma tecnologia de correção para ajustar, em tempo real, a imagem dos seus olhos, de modo que você pareça estar olhando para a câmera em vez de para a tela, como informou o TechCrunch.

Isso, é claro, poderá ser ativado/desativado pelo usuário nos ajustes do dispositivo; entretanto, ao que tudo indica, ele parece estar funcionando apenas em iPhones XS e XS Max — mas é provável que também esteja disponível para o iPhone XR.

Guys – "FaceTime Attention Correction" in iOS 13 beta 3 is wild. Here are some comparison photos featuring @flyosity: https://t.co/HxHhVONsi1 pic.twitter.com/jKK41L5ucI — Will Sigmon (@WSig) July 2, 2019

Pessoal — a Correção de Atenção do FaceTime no iOS 13 beta 3 é incrível. Aqui estão algumas fotos de comparação com @flyosity.

How iOS 13 FaceTime Attention Correction works: it simply uses ARKit to grab a depth map/position of your face, and adjusts the eyes accordingly. Notice the warping of the line across both the eyes and nose. pic.twitter.com/U7PMa4oNGN — Dave Schukin 🤘 (@schukin) July 3, 2019

Como a Correção de Atenção do FaceTime do iOS 13 funciona: ele simplesmente usa o ARKit para capturar um mapa de profundidade/posição do seu rosto e ajusta os olhos de acordo. Observe a deformação da linha entre os olhos e o nariz.

Essa tecnologia, no entanto, não é exatamente inédita: em 2017, o designer de apps Mike Rundle “previu” que a Apple adotaria um recurso parecido de correção em algum momento.

This is a feature I predicted would be coming in “years to come” back in 2017. Pretty astounded it’s already here. https://t.co/UT4aQgsIMN pic.twitter.com/jNTUbN1sOa — Mike Rundle (@flyosity) July 2, 2019

Esta é uma característica que eu previ que viria nos “próximos anos”, lá em 2017. Muito surpreso que já esteja aqui. https://medium.com/@flyosity/iphone-xx-futurology-a44d06b3c8c4

Podemos dizer: isso é muito “Black Mirror”.

Transferência de dados por cabo

Outra novidade da beta 3 sugere que usuários poderão transferir dados entre dois dispositivos por meio de uma conexão direta, com fio, ao configurar um novo dispositivo ou restaurá-lo a partir de um backup, como verificado pelo desenvolvedor Guilherme Rambo.

Além do ícone de dois iPhones conectados por um cabo, um trecho do código do iOS 13 sugere esse possível tipo de emparelhamento: “Mantenha seu outro iPhone conectado a este iPhone e conectado à energia até que a transferência esteja completa”.

Já de cara podemos notar dois problemas: primeiramente, não existe (ainda) um cabo Lightning para Lightning que possa conectar um iPhone ao outro; em segundo lugar, o iPhone também não conta com duas entradas Lightning, ou seja, a única possibilidade para transferir arquivos por meio de um cabo e mantê-lo recarregado seria posicionando-o sobre um carregador sem fio (padrão Qi) — opção disponível apenas para iPhones 8/8 Plus e superiores.

Outra possibilidade é que os dispositivos da nova linha de iPhones substituam a entrada Lightning por uma porta USB-C — a Apple já oferece cabos Lightning para USB-C que possibilitam conectar iPhones aos novos Macs.

Essas são apenas sugestões para esse possível novo recurso, uma vez que Rambo tentou realizar o processo de configuração inicial enquanto rodava o iOS 13 beta 3 e nenhuma nova opção de backup apareceu. Assim, pode ser que a Apple esteja aprimorando a novidade, seja para disponibilizá-la com a atual linha de iPhones ou apenas para os próximos aparelhos.

Indicação de janela ativa na Split View

Federico Viticci, do do MacStories, notou uma pequena alteração no iPadOS 13: agora, o sistema indica qual janela no modo Split View está ativa naquele momento.

It's subtle, but iPadOS 13 beta 3 shows which app in Split View is actively receiving text input. Watch the pill-shaped indicator at the top. This has been an issue since Split View launched in iOS 9. pic.twitter.com/VkJyOGFMFh — Federico Viticci (@viticci) July 2, 2019

É sutil, mas o iPadOS 13 beta 3 mostra qual aplicativo do Split View está recebendo ativamente entrada de texto. Observe o indicador em forma de comprimido no topo. Isso tem sido um problema desde que a Split View foi lançada no iOS 9.

A mudança é bem simples e não é preciso um olho clínico para perceber que, ao alternar entre as janelas, a barra superior da tela ganha ênfase quando uma determinada janela se torna ativa. Como lembrado por Viticci, esse era um problema que existia praticamente desde a implementação da Split View, no iOS 9.

Painel “Apps” no Atalhos

Viticci também compartilhou outra novidade do iOS 13, desta vez relacionada ao app Atalhos. Agora, é possível visualizar uma nova categoria “Apps” no painel principal do aplicativo, a qual mostra uma grade de todos os apps compatíveis com os atalhos instalados.

Much, much better 'Apps' category in Shortcuts in iOS 13 beta 3. It's what it should have been all along – a collection of all actions for all apps pic.twitter.com/FdDkXM3Vyt — Federico Viticci (@viticci) July 2, 2019

Categoria muito, muito melhor de “Apps” nos Atalhos do iOS 13 beta 3. É o que deveria ter sido o tempo todo — uma coleção de todas as ações para todos os aplicativos.

Cursor de mouse personalizável

Quando o iOS/iPadOS 13 foi anunciado e descobriu-se que ele passaria oferecer suporte a mouse, muitos criticaram a maneira como a Apple adicionou essa opção — por meio do AssistiveTouch. Até então, existiam duas formas para o indicador do cursor: grande e gigante.

Agora, a Maçã adicionou a opção de definir o tamanho do cursor, podendo-o deixar bem pequeno na tela. Além disso, é possível escolher a cor para o indicador e por quanto tempo ele será exibido, como divulgado pelo desenvolvedor Steve Troughton-Smith.

Encouraging that Apple is improving iPad mouse support based on feedback. Maybe by next year we’ll have talked them up to real support pic.twitter.com/N4CKkoaZf7 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) July 2, 2019

Incentivar a Apple está melhorando o suporte ao mouse no iPad. Talvez até o próximo ano nós tenhamos conseguido um suporte de verdade.

Compartilhamento de fotos

O compartilhamento de fotos também foi aprimorado no iOS/iPadOS 13, com foco na privacidade das imagens que você tirou. Atualmente, no iOS 12, ao compartilhar uma foto com outra pessoa, por AirDrop, todos os metadados daquela imagem (incluindo o local onde ela foi tirada) são enviados com ela, o que pode ser compartilhado e visto por outras pessoas.

Pensando nisso, a Apple adicionou uma opção simples, mas que deve ser configurada toda vez que você quiser compartilhar uma imagem sem divulgar a localização de onde ela foi tirada, como destacado pelo Cult of Mac.

Ao compartilhar uma foto no iOS/iPadOS 13, um novo menu “Opções” aparece no topo da janela; ao selecioná-lo, é possível visualizar ainda mais preferências de compartilhamento, incluindo a possibilidade de remover a localização de uma imagem.

Será possível definir, ainda, o método para compartilhar aquela imagem: seja como um arquivo em anexo ou como um link do iCloud. Há também um outro ajuste para compartilhá-la com a qualidade máxima e todos os ajustes (edições) feitas, porém é enviada a informação de localização da foto junto.

“Alternar para Aba” do Safari

Falando sobre o Safari, a partir do iOS/iPadOS 13, o navegador da Maçã exibirá quando você acessa uma página que já está aberta em outra aba. Pode parecer uma função inútil, mas se você, assim como eu, também abre diariamente múltiplos sites de uma só vez, a nova opção certamente ajudará para que a situação não fique ainda mais caótica.

A forma como a opção aparece é muito simples: ao começar a digitar uma URL na barra de endereço, o Safari mostrará logo abaixo do campo de digitação a opção “Alternar para Aba”, que o direcionará exatamente para aquela aba onde o site já está aberto.

Isso não é apenas um lembrete para as pessoas esquecidas (eu incluso), mas também é uma nova maneira de pesquisar pelas abas abertas — além da opção de visualização geral de abas existente.

Automatizar ações

No iOS 13, o app Atalhos alcançou um novo patamar ao permitir a automatização de certas ações. Dessa forma, ele “permitirá” aos usuários substituir ações nativas do sistema por outras que você utilize mais, uma gambiarra novidade descoberta pelo desenvolvedor James Tyler.

.@automatorsfm Experimenting with ’replacing’ stock apps with Automations in iOS 13 Public Beta 1. Even at this stage @halidecamera can launch near instantaneously from the lock screen. 😁 pic.twitter.com/n9ywncMuCC — James Tyler (@herebejames) June 26, 2019

@automatorsfm Experimentando “substituir” aplicativos nativos com automações na [versão] beta pública do iOS 13. Mesmo neste estágio, o @halidecamera pode ser iniciado quase instantaneamente a partir da tela de bloqueio. 😁

Mais do que ações nativas, a opção permite “trocar” funções padrão do iOS; por exemplo, tocar no app Mail para abrir outro cliente de email, como o Spark. Outra substituição bem mais útil pode incluir o atalho de câmera na tela de bloqueio do iPhone X e posteriores para iniciar outro aplicativo em vez da opção nativa da Apple.

Essa não é uma substituição exatamente adequada, mas é um truque bem interessante que antes era impossível no iOS. Mais do que os exemplos citados, é possível realizar qualquer tipo ação com esses atalhos, até mesmo definir apps que serão abertos com base na sua localização/horário. Legal, não?

Cancelamento de ruído

A Central de Controle também ganhou uma novidade pequena, mais precisamente no controlador de volume do sistema. Quando o dispositivo está conectado a um fone de ouvido com cancelamento de ruído, essa opção aparecerá no menu expandido de volume (pressionado longamente o indicador de volume).

Ademais, os ajustes do app Saúde (Health) incluem mais informações dos níveis de áudio de fones de ouvido.

Capturas de tela completas

A Apple expandiu o recurso de captura de tela completa do Safari 13 para ainda mais apps do seu sistema operacional móvel. No app Notas (Notes) e no Mail, por exemplo, se você capturar a tela, haverá uma opção para salvar um PDF com toda a anotação ou mensagem, mesmo que o final dela não esteja aparecendo na tela.

No Mail, o recurso é ainda mais inteligente pois se concentra apenas na mensagem, ignorando todos as outras informações não tão importantes da janela.

Outras novidades

Além de tudo isso que acabamos de citar, o iOS/iPadOS 13 está recheado de outras pequenas mudanças, entre elas:

Casa (Home) : alerta de câmeras não compatíveis com o Secure Recording, que envia as filmagens para o iCloud, e nova transição ao selecionar um dispositivo.

: alerta de câmeras não compatíveis com o Secure Recording, que envia as filmagens para o iCloud, e nova transição ao selecionar um dispositivo. Apple Arcade : novas imagens e teaser de divulgação do serviço.

: novas imagens e teaser de divulgação do serviço. Ajustes : botão de “Assinaturas” (Ajustes » iCloud) de volta à tela principal do ID Apple.

: botão de “Assinaturas” (Ajustes » iCloud) de volta à tela principal do ID Apple. Teclado : botões de ações redesenhado.

: botões de ações redesenhado. Mail : o botão “Arquivar” agora é roxo.

: o botão “Arquivar” agora é roxo. Contatos : números de emergência agora estão em destaque no app.

: números de emergência agora estão em destaque no app. Buscar (Find My) : nova aba “Eu”, para melhor visualização da localização dos seus dispositivos.

: nova aba “Eu”, para melhor visualização da localização dos seus dispositivos. Gravador de Voz : áudios gravados no Apple Watch serão enviados para o iCloud.

: áudios gravados no Apple Watch serão enviados para o iCloud. Apple Card : nova tela de privacidade durante a configuração inicial.

: nova tela de privacidade durante a configuração inicial. Captura de tela : nova opção de “opacidade” na edição de uma screenshot.

: nova opção de “opacidade” na edição de uma screenshot. Memoji : os adesivos receberam algumas melhorias nas roupas e nas feições faciais.

: os adesivos receberam algumas melhorias nas roupas e nas feições faciais. AirDrop : ao enviar arquivos para qualquer um dos seus dispositivos, o nome do gadget não aparece mais.

: ao enviar arquivos para qualquer um dos seus dispositivos, o nome do gadget não aparece mais. Saúde : novos gráficos para exibir métricas destacadas, como etapas, calorias queimadas, exercícios, etc.

: novos gráficos para exibir métricas destacadas, como etapas, calorias queimadas, exercícios, etc. Arquivos (Files): novo ícone e forma de onda que representa o arquivo de áudio selecionado.

· • ·

Novidades do macOS Catalina 10.15

O sistema operacional desktop da Apple ganhou um novo protetor de tela chamado Drift.

New screensaver (with colour options) in Catalina B3. pic.twitter.com/DhoJe9UiHS — J Bank (@jeremybank) July 4, 2019

Novo screensaver (com opções de cores) no [macOS] Catalina beta 3.

Nele vemos espécies de partículas se momento semelhante a uma onda e, segundo o 9to5Mac, o protetor de tela é processado pela GPU ali na hora (não se trata de um vídeo gravado ou algo do tipo), sendo possível ainda configurar várias opções de tema e cores.

Novidades do watchOS 6

Há algumas semanas, informamos que seria possível apagar alguns apps nativos do Apple Watch com o watchOS 6. De fato, não demorou muito para que a Apple adicionasse a opção à nova beta.

Para excluir aplicativos no Apple Watch, verifique se você está na visualização em grade e mantenha pressionado o ícone de um aplicativo, assim como no iPhone/iPad. Os aplicativos que podem ser excluídos exibirão um “X” ao lado.

Nem todos os aplicativos nativos podem ser apagados, entretanto; na versão beta atual, os apps Câmera, Ruído, Timer, Cronômetro, Alarmes, Respirar, Walkie-Talkie, Rastreamento de Ciclo, ECG, Remote e Rádio são os que podem ser apagados e baixados novamente na App Store do Watch. Outros como Atividade, Mensagens, Música, Notícias e Podcasts não podem ser apagados — mas isso poderá mudar até o lançamento final do watchOS 6.

Novidades do tvOS 13

O novo sistema operacional da Apple TV ganhou uma nova animação na abertura de aplicativos, como notado por Rambo:

I like this new app launch animation in tvOS 13 beta 3 pic.twitter.com/3wtGYcaDpj — Guilherme Rambo (@_inside) July 2, 2019

Eu gosto dessa nova animação para abertura de apps no tvOS 13 beta 3.

A animação parece estar um pouco “engasgada” ainda, então a Apple certamente tornará esse efeito mais fluido nas próximas atualizações.

· • ·

É claro que, em se tratando de betas, tudo é possível — seja a remoção de qualquer uma das novidades supracitadas ou melhorias ainda maiores para recursos recém-apresentados. Para vocês, qual(is) a(s) melhor(es) novidade(s) dos sistemas da Maçã?

