Privacidade: publicidade da Apple cutuca concorrentes no Canadá

Que a Apple preza pela privacidade dos dados de seus clientes não é novidade e, como sabemos, ela gosta de deixar isso bem claro. No começo do ano, compartilhamos um grande anúncio da companhia em Las Vegas (Nevada), que dizia: “O que acontece no iPhone, fica no iPhone.”

No mesmo estilo da divulgação do começo do ano, a Maçã estreou nesta semana outros dois novos outdoores no Canadá que reforçam a postura da companhia quanto à privacidade de seus clientes.

As novas empenas/outdoores foram flagradas em ruas de Toronto (Ontário) e compartilhadas no Twitter pelos jornalistas Josh McConnell e Matt Elliot. Um deles, inclusive, está localizado próximo à Sidewalk Labs, uma empresa do Google, e inclui o slogan que diz: “Estamos no negócio de ficar fora dos seus [negócios].”

New Apple billboard outside Sidewalk Toronto HQ: “We’re in the business of staying out of yours.” pic.twitter.com/I24iAxkXzZ — Matt Elliott (@GraphicMatt) 3 de julho de 2019

Novo outdoor da Apple do lado de fora da sede da Sidewalk em Toronto: “Estamos no negócio de ficar fora dos seus.”

Aproveitando a localização da segunda publicidade, na King Street, o outro cartaz diz: “Privacidade é Rei. Esse é o iPhone”.

Oh I get it. It’s because it’s on King Street pic.twitter.com/3s8dCD6xC4 — Josh McConnell (@joshmcconnell) 28 de junho de 2019

Oh, entendi. É porque está na King Street.

Além de outdoores, a Apple veicula sua filosofia de privacidade também na web; na semana passada, por exemplo, a companhia divulgou um novo comercial sobre privacidade na App Store, além de campanhas regionais no seu site oficial.

Por que você está chorando, Facebook?

via iMore