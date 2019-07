Apple reembolsa US$683 milhões à Samsung por vendas abaixo do esperado

O casamento entre Apple e Índia poderia ser muito mais frutífero, não fossem alguns fatores que impedem a gigante de Cupertino de penetrar definitivamente no mercado indiano. Alguns desses problemas incluem, como nós já informamos, o baixo índice de vendas da companhia por lá e o fato de ela ainda não possuir lojas no país. […]

Alô, departamento jurídico de Cupertino: tem mais trabalho pra vocês chegando! De acordo com o AppleInsider, a Maçã recebeu mais um processo nas costas relacionado a infração de patentes — desta vez, por parte de uma empresa chamada Location Based Technologies (LBT). Ao contrário do que geralmente acontece com as famigeradas “patent trolls”, a LBT […]