Filme da semana: compre “Homem-Aranha – De Volta Ao Lar”, com Tom Holland, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Homem-Aranha – De Volta Ao Lar”, com Tom Holland.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

O Homem-Aranha ganha uma energia juvenil com o ator Tom Holland. O filme explora as dificuldades do herói nas caçadas criminosas que chamaram a atenção de Tony Stark (Robert Downey Jr.) e do vilão Abutre (Michael Keaton), mas dá atenção especial ao adolescente por baixo da máscara. Assim, o diretor Jon Watts constrói um longa fiel aos gibis, divertido e, ao mesmo tempo, perfeito para os tempos modernos.