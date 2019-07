Novos fones totalmente sem fio da Sony têm cancelamento ativo de ruídos

A Sony foi uma das primeiras fabricantes a entrar no barco dos fones de ouvido totalmente sem fio junto aos AirPods e, mesmo hoje, dois anos depois, ainda tem um diferencial bastante raro na concorrência: acessórios dotados de cancelamento ativo de ruídos. O mais recente lançamento da gigante japonesa não foge à regra.

Os novos fones WF-1000XM3 são sucessores dos WF-1000X, sobre os quais falamos aqui no ano passado. O lançamento mais recente traz algumas novidades interessantes em relação aos seus antecessores: notadamente, temos um novo chip de cancelamento de ruídos, o QN1e, que promete a mesma performance dos coprocessadores anteriores da Sony com um gasto energético muito inferior — a japonesa, como bem se sabe, é considerada uma das melhores empresas do mundo quando o assunto é cancelamento ativo de ruídos, então as novidades são animadoras.

Os fones em si têm superfícies sensíveis ao toque que aceitam gestos para o controle das músicas, ativação da Siri/do Google Assistente ou do cancelamento de ruídos. Temos, aqui, o recurso que pausa a reprodução quando se tira um dos fones do ouvido, além de um modo de “atenção rápida” que permite a entrada dos sons do ambiente para que você possa conversar com alguém ou ficar alerta enquanto anda na rua, por exemplo.

Outra novidade interessante na nova criação da Sony é o uso do Bluetooth 5 e uma nova estrutura de antenas e conexão, na qual ambos os fones conectam-se ao dispositivo emissor (como seu smartphone) — normalmente, essa conexão é feita em somente um dos fones, enquanto o outro é utilizado como satélite, o que pode gerar perdas e falhas na transmissão.

A case dos WH-1000XM3 tem conexão USB-C para recarga da bateria. Falando nela, os fones duram 6 horas com o cancelamento de ruídos ativado — somando-se à bateria do estojo, são 24 horas de uso. Caso você opte por desligar o cancelamento de ruídos, esse número pula para 32 horas!

Os novos fones da Sony já estão em pré-venda na Amazon por US$230 e serão disponibilizados no dia 5 de agosto — são duas cores, preta ou prateada.

via TechCrunch