Aplicativo de mapeamento interno da Apple chega ao Brasil

Eu entendo caso você nunca tenha ouvido falar do aplicativo Indoor Survey, da Apple. Ele nunca foi particularmente divulgado pela Maçã e, até recentemente, não era disponibilizado na App Store brasileira.

Sua utilidade, por outro lado, é inegável: ele é uma espécie de auxiliar que permite que donos de estabelecimentos façam o mapeamento dos seus espaços internos simplesmente se movendo por eles com um iPhone.

Recentemente, o aplicativo ganhou uma grande atualização e passou a ser disponibilizado em mais países — entre eles, o Brasil.

Com a novidade, donos de estabelecimentos comerciais podem, também, usar seus iPhones para mapear os espaços internos dos seus negócios e incluir esses dados nos Mapas da Apple. Para isso, é necessário registrar-se no Programa de Mapas do interior da Maçã — o que pode ser feito seguindo os passos dessa página.

É bom notar que o programa é destinado principalmente a estabelecimentos públicos ou privados de grande porte, como aeroportos, centros comerciais, estádios, hospitais, universidades e edifícios de escritórios privados — não adianta tentar usar o Indoor Survey para mapear uma pequena lojinha ou um quiosque, até porque isso não terá grande utilidade para seus clientes.

Além da chegada ao Brasil, a versão 3.1 do Indoor Survey traz uma série de outras novidades. Entre elas, temos uma nova interface que torna o mapeamento dos espaços muito mais simples e intuitivo — contando, inclusive, com um workflow integrado para que você consiga acompanhar cada passo do processo. É possível, ainda, adicionar notas ao seu processo de mapeamento para indicar falhas ou imprecisões, e o app sugerirá formas de melhorar seu posicionamento e captura de dados.

No mais, o app traz o mesmo funcionamento de sempre, baseando-se na localização de redes Wi-Fi para criar o mapa interno dos espaços mesmo sem GPS . Ele requer o iOS 12.1 ou superior e pode ser obtido gratuitamente na App Store.

dica do @powerofmiley e do Rafael