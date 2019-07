Vários serviços online da Apple estão passando por instabilidades [atualizado 2x]

Semana de feriado nos Estados Unidos é assim. O pessoal trabalha com um pouco menos de afinco nos servidores ao redor do país e, como consequência, as coisas caem: na terça-feira, a Cloudflare teve problemas sérios no mundo inteiro e levou consigo vários sites mantidos por sua estrutura; ontem, foi a vez do Facebook de sofrer com instabilidades no Instagram, no WhatsApp e no Messenger. Hoje, é a Apple.

Como indica a página Status do Sistema, vários serviços da Maçã estão passando por problemas na tarde desta quinta-feira (4/7). Eles incluem todos os recursos relacionados ao iCloud, como o Mail, os Lembretes, o iCloud Drive, as Chaves do iCloud, o Calendário, os Contatos, as Notas, o Backup, a expansão de armazenamento, a suíte iWork e os web apps do iWork no iCloud.com.

Além disso, usuários do ecossistema da Apple podem enfrentar problemas com o Fotos, o recurso Tempo de Tela, o Buscar, o Game Center e o Apple Pay. Notadamente, nenhum dos serviços está completamente fora do ar — pode ser que você consiga usar algum deles normalmente, mas as chances de encontrar problemas no caminho é considerável.

A Maçã ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto ou deu uma estimativa de quando os problemas serão resolvidos, mas ficaremos atentos para trazermos quaisquer novidades que apareçam por lá.

dica do Kauê Barbosa

Atualização 04/07/2019 às 16:30

De acordo com a página de Status do Sistema, quase todos os serviços da Maçã já estão de volta ao normal: apenas o Calendário, os Contatos e os Lembretes do iCloud continuam enfrentando problemas. Em breve eles deverão se estabilizar, também.

Atualização 04/07/2019 às 18:58

E parece que tudo já está de volta ao normal: todos os serviços da Maçã já estão verdinhos novamente na página de Status do Sistema. De volta ao trabalho, pessoal!