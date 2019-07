App brasileiro Biking conecta ciclistas a eventos, oportunidades e outros ciclistas

O universo dos ciclistas é frequentemente coberto por sites e aplicativos de esportes, mas raramente temos um app dedicado exclusivamente aos amantes das bicicletas e das atividades a elas relacionadas — que dirá um app nacional. Por isso que a chegada do Biking é tão significativa.

O app, do desenvolvedor brasileiro Matheus Becker (que já apareceu por aqui com o Rodeiando), estreou recentemente na App Store com uma proposta simples: conectar ciclistas a outros ciclistas — seja em eventos, em anúncios de classificados ou a fotos dos circuitos e manobras mais diversos possíveis.

Temos aqui uma área de eventos na qual organizadores podem, de forma totalmente gratuita, divulgar seus passeios, provas, campeonatos e demais acontecimentos relacionados ao mundo do ciclismo — o app, inclusive, tem ferramentas embutidas de previsão do tempo e temperatura do dia, para que você inclua essas informações na sua postagem.

O aplicativo conta também com uma área de classificados, na qual usuários podem anunciar produtos relacionados à atividade (também gratuitamente) ou procurar aquela pechincha de um item que esteja precisando para as suas pedaladas.

O Biking conta ainda com uma seção de galeria, para que você publique suas melhores fotos de cima da bike, suas provas e conquistas — e veja, claro, o conteúdo publicado por outros usuários. É possível, por fim, acompanhar canais de ciclismo de todo o Brasil para manter-se sempre informado sobre as principais notícias desse universo.

Você pode obter o Biking gratuitamente na App Store. Se esse for o seu mundo, aproveite!