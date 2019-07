Por que o backup do Apple Watch não está aparecendo no meu relógio novo?

É um acontecimento comum entre donos de Apple Watches: você tem seu relógio com o backup perfeitamente feito e armazenado no iPhone (afinal, ele é realizado de forma totalmente automática) e, um dia, ele é acometido por algum defeito. Você então troca por um novo (já que reparos são basicamente impossíveis) na Apple ou em uma assistência autorizada. Você liga o novo dispositivo, segue as telas de configuração inicial e… onde está o backup? Não está lá.

Antes de sentar e chorar pensando que toda a vida do seu Apple Watch foi perdida nos ares, lembre-se de um fator importante: o backup não funciona com versões anteriores do watchOS. Ou seja: digamos que você tenha um Watch rodando a versão mais recente do sistema; se a Apple lhe enviar uma peça de substituição rodando uma versão anterior do watchOS (o que é muito comum), seu backup não funcionará. Mais que isso: nem será sequer detectado no processo de configuração do relógio.

Felizmente, é muito simples (ainda que trabalhoso) resolver esse problema: basta configurar seu o Apple Watch como um dispositivo novo, sem restaurar qualquer backup. Depois, atualizá-lo para a versão mais recente do watchOS disponível e, aí sim, puxar o backup.

Abaixo, damos o caminho das pedras com mais detalhes:

Configure seu Apple Watch como um novo dispositivo, sem backup. No app Watch, no iPhone conectado ao relógio (na aba Meu Relógio), vá em Geral » Atualização de Software e atualize o watchOS para a versão mais recente disponível. Quando o iPhone informar que a atualização foi aplicada, vá até o Apple Watch, desbloqueie-o e aguarde até que ele finalize as preparações. Certifique-se de que os ajustes do app Saúde (Health) está ativado; se você usa o iCloud para fazer backup do seu iPhone, acesse Ajustes » [seu nome] » iCloud e verifique se o app Saúde está ativado; agora, se você usa o iTunes para fazer backup do iPhone, criptografe o backup para salvar esse conteúdo. No iPhone, desemparelhe o Apple Watch; acesse a aba Meu Relógio e toque em seu Apple Watch na parte superior da tela; depois, toque no ícone de informações ao lado do Apple Watch que deseja desemparelhar e em “Desemparelhar Apple Watch”. Emparelhe seu Apple Watch novamente seguindo as instruções na tela; desta vez, o backup aparecerá no processo de configuração do relógio. Nota importante: o backup que você quer será o segundo na lista, já que o primeiro muito provavelmente será o que foi criado quando você desemparelhou o Apple Watch minutos atrás — presente atenção ao dia/horário do backup, assim você não se confunde. 😉

Pronto! Seu relógio estará devidamente configurado e com todos os dados e preferências que você cultivou ao longo dos anos. Não esqueça de mantê-lo sempre atualizado e com o backup em dia, para que nenhum imprevisto possa afetar seu padrão de uso.