Sejam bem-vindos à nova versão do MacMagazine!

Nem parece, mas já faz mais de dois anos que tínhamos renovado o nosso site. É hora, então, de novos ares! 😉

Sejam muito bem-vindos à nova versão do MacMagazine, totalmente redesenhada porém ainda mantendo nosso mesmo núcleo e a mesma atenção aos detalhes. Estamos lhes oferecendo algo melhor e mais moderno, porém de uma maneira que ainda se sintam “em casa”.

Tínhamos bastante orgulho do visual clean da nossa versão anterior, mas talvez tenhamos passado um pouco do ponto e prejudicado a navegação pelo site. A própria página inicial confundia muitos leitores, que não sabiam exatamente o que eram destaques e onde encontrar os últimos posts cronológicos. No novo site, pretendemos resolver tudo isso — e muito mais.

Eis uma screenshot para a posteridade:

Trabalhamos durante semanas para deixar tudo nos trinques, mas certamente ainda aparemos algumas arestas nos próximos dias — principalmente com base no feedback de vocês.

Obviamente, independentemente do visual do site, continuamos sempre atentos para lhes prover o melhor conteúdo sobre o mundo Apple na língua portuguesa — algo que fazemos de forma ininterrupta há 13 anos. Isso é primordial.

Esperamos que gostem! 😊