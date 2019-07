Versão beta do iCloud.com e página do ID Apple estão entre as contempladas

Uma das novidades que a Apple apresentou referente aos seus novos sistemas operacionais é o “Sign in with Apple”, um meio de login seguro para sites e apps. E parece que ela já está começando a implementar isso no seu próprio portal.

Conforme noticiaram o 9to5Mac e o MacRumors, a página beta do iCloud.com e a página do ID Apple, por exemplo, já estão permitindo acesso via biometria — seja Face ID, no caso de iPhones e iPads Pro recentes, ou o clássico Touch ID (inclusive em Macs).

Obviamente, apenas quem estiver rodando uma das betas do iOS/iPadOS 13 ou do macOS Catalina 10.15 consegue enxergar o novo meio de acesso — que não só é bem seguro, como também infinitamente mais prático por não requerer a digitação da senha.

Para quem já usa hoje gerenciadores de senhas, como o famoso 1Password, e novidade pode não parecer grandes coisas. Mas, mesmo para esses, o sistema nativo pula uma etapa no momento do login.