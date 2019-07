Apple mostra como é fácil usar o Face ID em novo comercial do iPhone

A Apple veiculou hoje um novo comercial em Singapura focado no Face ID, sistema biométrico de segurança presente nos iPhones X, XS, XS Max e XR (bem como nos últimos iPads Pro).

No vídeo, a empresa mostra que apenas colocando o rosto na altura do sensor frontal e abrindo um dos olhos, o Face ID já faz o seu trabalho e desbloqueia o aparelho — destacando, assim, que o Face ID é mais fácil e mais seguro que o Touch ID.

Recentemente, muito tem se discutindo sobre a possível implementação de um novo Touch ID — pelo menos em um modelo de iPhone que poderia ser lançado na China — capaz de ler a impressão digital do usuário em qualquer lugar da tela.

Por outro lado, é inegável que uma segunda geração do Face ID (está na hora de ela chegar) com correções pontuais (desbloqueio na horizontal em iPhones, maior ângulo de visão para o desbloqueio, etc.) poderia resolver os problemas que ainda incomodam usuários e acabaria com qualquer desejo de usuários em ver o Touch ID sendo ressuscitado.

iPhone XR de Apple Preço à vista: a partir de R$ 4.679,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 433,25

Cores: vermelha, amarela, branca, coral, preta e azul

Capacidades: 64GB, 128GB e 256GB

Lançamento: setembro de 2018

via MacRumors