Na semana passada, pouco depois de liberar as terceiras versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13, a Apple também disponibilizou as segundas versões beta públicas (ou seja, para quem não é desenvolvedor e se cadastrou no Apple Beta Software Program) do macOS Catalina 10.15 e do tvOS 13. Faltava, então, liberar o iOS 13 e o iPadOS 13. Pois hoje isso aconteceu.

Já estão disponíveis no programa de testes as segundas versões beta públicas do iOS 13 e do iPadOS 13.

Junto às novas compilações, a empresa também revisou as versões beta 3 do iOS 13 e do iPadOS 13 que havia liberado para desenvolvedores. Nós chegamos a comentar que tais versões não foram liberadas para iPhones 7/7 Plus — agora, com essa “pequena atualização” (mudando ligeiramente a compilação de 17A5522f para 17A5522g ), os aparelhos finalmente podem participar da “festa”.

A demora para a chegada das versões beta 2 públicas muito provavelmente tem ligação com esse problema corrigido pela Apple e liberado hoje — não é à toa que as segundas versões beta públicas do macOS Catalina 10.15 e do tvOS 13 estão disponíveis já há alguns dias.

Caso alguma novidade relevante surja nessa nova compilação, informaremos a todos vocês.