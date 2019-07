Vira e mexe, nós comentamos que algumas raríssimas unidades do Apple I, o primeiro computador produzido pela Maçã, são comercializadas em leilões que arrecadam milhares, se não milhões de reais. No caso mais recente, uma peça funcional do hardware foi vendida em Londres por quase R$2 milhões.

Dada a raridade do Apple I, é claro que qualquer componente do computador é visto como um artefato histórico, até mesmo o manual do computador — ainda mais se ele for original, como esse exemplar que está sendo leiloado pela RR Auction.

Com mais de 40 anos, o manual está (aparentemente) em ótimas condições e apresenta o logo original da Apple na capa — projetado pelo cofundador da companhia, Ronald Wayne — que mostra o cientista inglês Isaac Newton sentado embaixo de uma árvore, com uma maçã brilhante acima dele.

Além de conter informações sobre o funcionamento do Apple I, o manual também possui uma página que descreve o “6502 Hex Monitor”, um programa de memória desenvolvido por Steve Wozniak, também cofundador da Apple Computer.

Os lances pela manual original já se aproximam dos R$40 mil, mas pode ser que aumentem ainda mais, já que o leilão ocorrerá até esta quarta-feira (10/7). Quem vai?

