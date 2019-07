Telegram ganha adesivos animados; TestFlight e Steam Link são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais relevantes de aplicativos populares da App Store!

Vamos a elas?

Telegram

O mensageiro mais polêmico do Brasil continua ganhando novidades: agora, o Telegram trouxe suporte a adesivos animados — os mesmos stickers que você já aprendeu a amar, só que com pequenas animações que os tornam ainda mais insuportáveis divertidos.

A parte boa da novidade é que os adesivos animados usam um formato especial, o TGS, que ocupa pouquíssimo espaço (cada sticker pesa cerca de 30KB), roda a uma taxa suave de 60 quadros por segundo e não exige da bateria do aparelho como um GIF.

Assim como os adesivos tradicionais da plataforma, os adesivos animados são uma plataforma aberta — ou seja, você pode criar seus próprios pacotes e stickers e distribuí-los aos seus contatos normalmente. O Telegram já inclui, claro, alguns pacotes padrão para que você comece a se divertir agora mesmo.

TestFlight

Enquanto isso, o aplicativo que dá aos desenvolvedores a possibilidade de distribuir versões beta dos seus apps a usuários ganhou novidades relacionadas ao iOS 13. O Modo Escuro já tinha sido incluído em uma versão anterior do TestFlight, mas agora ele está integrado à preferência global do sistema.

É bom notar que você só poderá testar a novidade, naturalmente, se estiver rodando alguma versão beta do iOS 13 ou do iPadOS 13 — caso você continue no iOS 12, nenhuma mudança será aplicada no TestFlight, por ora. A nova versão do app, aliás, traz ainda informações melhoradas de privacidade e mais conteúdo traduzido.

Steam Link

Por fim, o app que permite a transmissão de jogos da sua biblioteca do Steam no iPhone, no iPad ou na Apple TV ganhou uma novidade que fará o dia de jogadores mais avançados: agora, é possível remapear os botões de joysticks com certificado MFi (Made For iPhone).

Com isso, é possível tornar a experiência das jogatinas mais personalizada e apropriada para cada título que você estiver jogando no momento. Além disso, para quem dispensa os controles externos e joga com os botões touchscreen na interface do Steam Play, os desenvolvedores aprimoraram a sensibilidade do trackpad — com isso, agora o trackpad é o padrão quando você está jogando no modo mouse.