É difícil de acreditar, mas a presença da Apple na área de jogos da App Store é quase nula: tirando Warren Buffet’s Paper Wizard, que é mais uma tentativa de lamber as botas de um investidor importante do que um jogo em si, não temos nada da Maçã na categoria mais rentável da sua loja de aplicativos. Ou melhor, não tínhamos.

A Maçã colocou no ar hoje uma nova versão de Texas Hold’em, seu jogo de pôquer que estreou em 2006, em algumas versões do iPod, e foi incluído na App Store bem na sua estreia, em 2008. O jogo foi removido de lá em 2011, e agora — ainda como parte das comemorações dos dez anos da loja — está fazendo seu retorno triunfal com várias novidades e melhorias.

Texas Hold’em, da Apple, está de volta! Para celebrar o aniversário de dez anos da App Store, nós trouxemos de volta um dos seus primeiros jogos, um clássico popular. Originalmente criado para o iPod e depois levado para o iPhone, os fãs vão adorar o novo design, mais polido, com novos personagens, mecânica de jogo mais desafiadora e gráficos impressionantes para os novos iPhones e iPods touch. Os jogadores também amarão o fato de que ele é totalmente gratuito — pela primeiríssima vez.

Na versão atualizada do jogo, temos dez cenários (incluindo Las Vegas, Paris e Macau), gráficos (muito) melhorados e jogadores virtuais mais inteligentes, capazes de apostar, blefar e demonstrar tiques. A nova interface mostra dicas, estatísticas e classificações de jogadores na tela e, assim como antes, você pode entrar num modo multiplayer com até oito jogadores via Wi-Fi.

Como lembra a Apple, essa é também a primeira vez que o jogo é completamente gratuito — na sua vida anterior, ele custava US$5, mas agora você pode baixá-lo gratuitamente na App Store (e sem compras internas).

Divirta-se! 😉

