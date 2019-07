Steve Jobs nunca foi exatamente conhecido por ser o cara mais comedido do mundo. Quando a questão tratava dos seus colegas na Apple, entretanto, ele sempre foi um gentleman — até porque, logicamente, blindar seus executivos significava proteger a própria empresa. Em particular, entretanto, esse comportamento não era tão presente assim — mesmo se referindo ao futuro CEO da Maçã.

Em entrevista recente ao programa “Squawk Box”, da CNBC, o biógrafo de Jobs, Walter Isaacson, afirmou ter “suavizado” algumas declarações do cofundador da Apple em relação a Tim Cook. Segundo Isaacson, Jobs dizia que Cook “não era um cara dos produtos”, mesmo sendo capaz de fazer de tudo dentro da Maçã.

Eu suavizei um pouco no livro — no livro, Steve fala sobre como Cook pode fazer de tudo. Mas em um momento ele olhou para mim e falou: “mas Tim não é uma pessoa dos produtos.” Walter Isaacson

O biógrafo seguiu, afirmando que escolheu deixar de fora algumas dessas críticas mais duras por elas virem “de alguém que ama”, equilibrando a necessidade de informar seus leitores com a possibilidade que elas teriam de magoar alguém. Ainda assim, como lembrou Benjamin Mayo, do 9to5Mac, a crítica sobre Cook não ser “um cara dos produtos” está lá no livro, sim:

The Isaacson soundbite makes it sound like he didn’t put Jobs’ comment on Cook in the biography because he thought it was too mean, but the “Tim’s not a product person” quote is definitely written in there. pic.twitter.com/T7QS4PBUWB — Benjamin Mayo (@bzamayo) July 8, 2019 “A declaração de Isaacson faz parecer que ele não pôs o comentário de Jobs sobre Cook na biografia porque o julgou muito cruel, mas a citação do ‘Tim não é um cara dos produtos’ está definitivamente escrita lá.”

Isaacson falou também, na entrevista, sobre a relação quase simbiótica entre Jobs e Jony Ive. Segundo o biógrafo, os dois tinham um ritual diário em Cupertino, em que Jobs entraria no laboratório ultrassecreto do núcleo de design da empresa e pedia que todos os profissionais saíssem, deixando-o a sós com Ive. Os dois, então, sentavam-se a uma mesa e discutiam absolutamente todos os aspectos do design de produto criados naquele dia: “Eles sentiam não só o telefone, mas o plugue, as entradas, a maneira que os fios se enrolavam sobre as coisas”, afirmou o escritor.

Os últimos anos de Jony Ive na Apple

Sobre a polêmica matéria do Wall Street Journal, que expôs o suposto desinteresse de Ive pelos produtos da Apple nos últimos três anos, Isaacson comentou que tudo ali soa como verdadeiro, afirmando que Cook não negou especificamente nada escrito na reportagem e que Ive não se pronunciou sobre ela.

O biógrafo, aliás, continua sendo um grande crítico da Apple sob o comando de Cook. Segundo Isaacson, o único design realmente excelente criado pela Maçã nos últimos 15 anos foi o Apple Park: “Jony Ive e Steve Jobs se certificaram de conhecer cada curva de cada painel de vidro e, por causa daquele maravilhoso prédio circular, não existe uma única peça de vidro reta por lá — esse nível de detalhe.”

Os rumores sobre Ive se bandeando para os lados da arquitetura são corroborados pelo escritor: de acordo com Isaacson, por conta da obsessão em erguer o Apple Park da forma mais perfeita possível, talvez até como um tributo a Jobs, Ive deixou de lado outros produtos da empresa. Por exemplo: a Apple TV era um produto sobre o qual Jobs falava há mais de uma década, mas a Maçã foi postergando a evolução do equipamento de forma que só agora, com o mercado consolidado, ela está ganhando alguma atenção por parte da empresa.

Eu acho que eles poderiam ter criado uma Apple TV maravilhosa, um produto que integrasse totalmente o hardware, o software e o conteúdo. Foi isso que Steve fez em todos os outros segmentos que ele entrou, do iPhone ao iPod. Eles poderiam ter criado uma câmera que seria realmente uma peça incrível de design. Walter Isaacson

Uma parte da entrevista de Isaacson pode ser vista nesse vídeo:

E vocês, o que acham?

via AppleInsider