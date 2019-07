A Apple pode ter lançado uma segunda geração dos AirPods (ou algo que o valha) há menos de quatro meses, mas pode ser que a gigante de Cupertino ainda tenha uma carta na manga em relação aos seus fones de ouvido sem fio para 2019 — ao menos segundo analistas da Wedbush.

De acordo com a firma, a Maçã vai lançar mais uma revisão dos AirPods já no fim do ano. Os novos fones, chamados pela Wedbush de “AirPods 3”, trariam pequenas novidades no design direcionadas à prática de esportes, bem como algum nível de resistência à água — sem uma especificação sobre o grau dessa proteção. Os futuros fones também seriam vendidos a um preço superior ao cobrado atualmente pela segunda geração.

Os rumores de possíveis AirPods à prova d’água já existem há algum tempo, mas há de se considerar que, de alguma forma, a Apple já tem fones dedicados aos esportes e resistentes a água em sua linha: falo, naturalmente, dos Powerbeats Pro — que não têm exatamente a assinatura da Maçã, mas vêm da sua subsidiária Beats.

AirPods de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.214,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 112,42

Característica: fones sem fio

Lançamento: março de 2019

Será interessante ver como a Apple fará a diferenciação entre as propostas dos dois produtos, caso esses novos AirPods realmente vejam a luz do dia em breve.

Demanda dos iPhones estável

Os analistas da Wedbush também compartilharam suas próprias previsões sobre a demanda dos próximos iPhones, a serem lançados (provavelmente) em setembro próximo — e elas contradizem as estimativas da Rosenblatt Securities publicadas por nós hoje mais cedo.

De acordo com a Wedbush, a demanda por iPhones no momento permanece estável e deverá assim continuar ao longo de 2019. Com isso, a firma manteve sua previsão de unidades do smartphones vendidas no ano: 180 milhões.

A estabilidade na demanda pelos iPhones vem de um lugar específico: a China. Segundo os analistas, o mercado chinês continua “difícil de se navegar” pela Apple, mas os cortes nos preços de iPhones fizeram com que os consumidores locais aumentassem ligeiramente seu interesse nos smartphones da Maçã, deixando os mares mais tranquilos no País da Muralha.

Render do “iPhone XI”

A Wedbush corroborou vários dos rumores recentes sobre os iPhones de 2019, prevendo que teremos atualizações pontuais dos três modelos vendidos atualmente. Os sucessores do XS e do XS Max trarão um conjunto de três câmeras, incluindo uma lente ultra-grande-angular, enquanto o sucessor do XR terá câmera dupla — todos eles, com o polêmico módulo quadrado na traseira.

A este ponto, podemos dizer que os rumores estão quase “confirmados”, não é mesmo?

via 9to5Mac