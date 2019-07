A Apple acaba de anunciar o lançamento de novas versões do MacBook Air e do MacBook Pro de 13 polegadas.

O Air ganha uma versão atualizada da tela Retina com a tecnologia True Tone (que ajusta a temperatura de cor automaticamente, de acordo com o ambiente) e teve o seu preço inicial reduzido para US$1.100, nos Estados Unidos. Ele vem com processadores Intel dual-core de oitava geração, conta com Touch ID e mantém uma bateria “para todo o dia”.

Já o MBP de entrada permanece a partir de US$1.300, ganhando processadores Intel quad-core de oitava geração e o chip de segurança T2 da Apple. Ele é equipado com um SSD “super-rápido”, Touch Bar (com Touch ID) e também conta, é claro, com uma tela Retina com a tecnologia True Tone.

Sim: a partir de hoje, a Apple não mais oferecerá um modelo de entrada do MBP de 13″ sem Touch Bar — e o preço foi mantido, o que é ótimo. Lembrando, também, que os modelos de 15″ foram atualizados em maio passado.

Quanto aos teclados, Rene Ritchie (do site iMore) afirmou no Twitter que ambas as linhas contam com o mesmo teclado borboleta de terceira geração atualizado este ano junto aos MPBs de 15″ — até por isso, por mais irônico que seja, já estão dentro do programa de substituição de teclados da Maçã. Ou seja, o analista Ming-Chi Kuo errou em sua previsão do retorno do teclado tesoura aos MacBooks Air este ano.

Promoção de “Volta às aulas”

No hemisfério norte, é época de retorno às aulas e, com essas máquinas atualizadas, a Apple oferecerá condições super-especiais para estudantes, professores e outros membros do mundo acadêmico.

O novo MacBook Air poderá ser adquirido por apenas US$1.000, enquanto o MacBook Pro de 13″ sairá a partir de US$1.200. Além disso, durante este período, quem comprar uma das máquinas da promoção (que também inclui iMacs e iPads) levará para casa um fone Beats Studio 3 Wireless.

A Apple oferece uma série de descontos especiais para estudantes na compra de Macs, iPads, AppleCare, acessórios e serviços.

Preços no Brasil

Surpreendentemente, os novos MacBooks Air já estão disponíveis para compra aqui no Brasil também — com prazos de envio estimados em 2-3 semanas —, enquanto o novo MacBook Pro de 13″ só teve preços revelados (provavelmente ainda terá que ser homologado pela Anatel).

O novo MacBook Air sai a partir de R$9.700, numa versão com processador de 1,6GHz (Turbo Boost de até 3,6GHz), 8GB de memória LPDDR3 com 2.133MHz, SSD de 128GB e Intel UHD Graphics 617.

Já o novo MacBook Pro de 13″ custará a partir de R$12.000, num modelo com processador Intel Core i5 quad-core de 1,4,GHz (Turbo Boost até 3,9GHz), Intel Iris Plus Graphics 645, 8GB de memória LPDDR3 com 2.133MHz e SSD de 128GB.