Como informamos, a Apple lançou hoje novos modelos de MacBooks Air e MacBooks Pro de 13 polegadas. E, com a chegada deles, a companhia aproveitou para dar uma boa reorganizada na sua linha de portáteis, “matando” basicamente três máquinas.

Confira, abaixo, quais delas não estão mais entre nós!

MacBook de 12 polegadas

O MacBook de 12 polegadas, lançado em março de 2015, sobreviveu por pouco mais de quatro anos. Na época, ele chegou basicamente para substituir o MacBook Air. Mas como o portátil foi relançado pela Apple em 2018 (com direito a tela Retina e Touch ID), o MacBook de 12″ simplesmente não fazia mais muito sentido na linha — e a prova disso é a sua morte hoje.

MacBook Air antigo de 13 polegadas

Quando lançou o novo MacBook Air de 13 polegadas no ano passado, a Apple ainda manteve o antigo (sem tela Retina e sem Touch ID) à venda — muito provavelmente por conta do novo preço mais caro.

Agora, com a redução do valor de entrada do MacBook Air, não faz mais sentido manter uma máquina tão antiga disponível. Por isso, esse foi mais um notebook que morreu hoje.

MacBook Air de Apple Preço à vista: a partir de R$ 8.729,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 808,25

Lançamento: 2019

MacBook Pro de 13 polegadas sem Touch Bar

A lógica de preços também fez com que a Apple mantivesse um modelo de MacBook Pro de 13 polegadas com todas as características lançadas em 2016 (novo chassi, portas Thunderbolt 3, etc.). Uma das grandes novidades, a Touch Bar, não foi implementada em todos os modelos.

A lógica aqui é a mesma do MacBook Air: muito provavelmente para manter um modelo de notebook com um preço mais acessível, a Apple deixou a Touch Bar de fora de um modelo de MacBook Pro de 13 polegadas, “barateando” a construção da máquina e a comercializando por um preço inferior aos modelos com a barra sensível ao toque.

Hoje, depois de três anos, a empresa finalmente conseguiu colocar a Touch Bar nesse modelo, mantendo seu preço. Ou seja: quem quiser hoje comprar um MacBook Pro levará junto a Touch Bar.

MacBook Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$ 10.799,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 999,92

Lançamento: 2019

Com essa reorganização, a linha está muito mais simples e coesa: temos agora apenas dois modelos de notebooks, o MacBook Air e o MacBook Pro — os próprios nomes já dão um norte para quem está buscando adquirir um novo computador.

Além disso, não temos mais nenhum notebook sem tela Retina e todos eles também contam com Touch ID. Demorou, Apple!