Há menos de um mês, a Nintendo anunciou a chegada do seu mais novo título para iOS, Dr. Mario World, para o dia 10 de julho. Bom, como vocês devem ter percebido, ainda não estamos em 10 de julho, mas o jogo já está entre nós — ao menos em territórios selecionados.

Primeira parceria da Nintendo com a desenvolvedora LINE, Dr. Mario World é um puzzle com mecânica reminiscente do clássico jogo Dr. Mario, lançado em 1990 para o NES e o Game Boy. Você precisa combinar suas cápsulas de remédios com os vírus que se espalham pela tela, eliminando as ameaças; é possível jogar com Mario ou uma série de outros personagens famosos da franquia, como Peach, Bowser, Koopa e outros — cada um com suas habilidades especiais.

O jogo também inclui capacidades multiplayer: você pode tanto jogar contra seus amigos quanto colaborar com eles — nesse caso, um dos dois atuará como um assistente realizando movimentos adicionais, enquanto o outro será o médico principal eliminando as ameaças.

Como comentamos, Dr. Mario World ainda não está disponível no Brasil: por ora, ele pode ser obtido em territórios selecionados, como Estados Unidos, Portugal e Japão. Em breve, entretanto, o jogo deverá chegar por aqui, também — ele é gratuito para jogar, com compras dentro do app para aprimorar a experiência.

