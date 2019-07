Novas versões beta do iOS 12.4, do macOS Mojave 10.14.6 e do watchOS 5.3 são liberadas

Preparados para se perderem nos números e nos sistemas operacionais da Apple? Então vamos lá! 😆

Ainda ontem, a Apple disponibilizou novas versões beta do iOS 13 e do iPadOS 13 — as versões de testes do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13 foram liberadas na semana passada.

Ainda que os futuros SOs sejam considerados pelos usuários os mais interessantes de se testar (afinal, são dos que contam com mais novidades), a Apple também está testando novas versões do iOS 12, do macOS Mojave, do watchOS 5 e do tvOS 12.

Hoje, a empresa liberou a sexta versão beta do iOS 12.4 (compilação 16G5069a ), a quarta do macOS Mojave 10.14.6 ( 18G71a ) e a quinta do watchOS 5.3 ( 16U5566a ).

Por enquanto, elas estão disponíveis apenas para desenvolvedores, mas muito em breve deverão também pintar no Apple Beta Software Program.

De novidade, é esperado apenas o suporte ao Apple Card (no iOS 12.4), o qual será lançado nos Estados Unidos em breve. De resto, estamos falando “apenas” de correções de bugs e melhorias gerais.