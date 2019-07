Passado um bom tempo desde a inauguração da última Aceleradora da Apple — no início de 2017, na Índia —, a gigante de Cupertino divulgou há pouco a abertura de uma nova instalação — desta vez em Xangai, na China. A recém-inaugurada Aceleradora é a primeira na cidade chinesa, bem como em todo o país.

Localizada no distrito de Pudong, a instalação entrega aos desenvolvedores chineses uma oportunidade de trabalhar com os especialistas da Apple para aprimorar suas habilidades de programação de apps e de design, além de aprender como usufruir ao máximo os softwares e hardwares mais recentes da Apple e obter dicas sobre como distribuir aplicativos.

O diretor de relações da Apple na Grande China, Enwei Xie, declarou que os desenvolvedores chineses estão liderando o mundo com alguns dos aplicativos mais populares da App Store:

Estamos orgulhosos de fornecer esse suporte adicional para eles. Da educação à saúde e ao entretenimento, a inovação que vemos aqui é incrível e não podemos esperar para ver o que esses desenvolvedores talentosos criarão em seguida.

Entre as primeiras atividades realizadas na nova Aceleradora, a equipe da Apple se concentrou na implantação de tecnologias de realidade aumentada, a partir de um estudo das atualizações do ARKit 3, do AR Quick Look, do Reality Composer e do RealityKit. De acordo com a Maçã, as atividades incluíram palestras, workshops, laboratórios e outros treinamentos.

A Grande China possui mais de 2,5 milhões de desenvolvedores de apps e, desde 2010, esses profissionais já acumulam mais de ¥200 bilhões (~R$110 bilhões) através das vendas da App Store, com mais de 30% desse montante arrecadado apenas no ano passado.

Quanto à Aceleradora em si, a instalação de Xangai segue um esquema similar daquela na Índia. Para participar dos programas desenvolvidos lá, os participantes devem estar registrados no Apple Developer Program e ter um ID Apple local.